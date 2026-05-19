Chema Rodríguez a kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya elmondta, „a szerb a jobb csapat, hiszen kijutott a vb-re”, de kiemelte, hogy manapság sok az „egygólos párharc”, sok a hasonló képességű csapat. „Nagyon sok döntést meg kell hozni egy ilyen párharc során. Utólag könnyű azt mondani, hogy ekkor és akkor hibázott valaki. Biztosan több hibát is elkövettem, hiszen kikaptunk. A visszavágó utolsó támadásánál más figurával próbálkozhattunk volna, másképp is feloszthattam volna a játékperceket a fiúk között” – tette hozzá a kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, aki a lemondásáról is beszélt.
A kézilabda-válogatott kapitánya nem mond le
„Nem, egy pillanatra sem, mert hiszek abban a projektben, amit a csapattal és a szövetséggel együtt végzünk. Súlyos veszteség lenne, ha nem jutnánk ki a vb-re, de az Európa-bajnoki szereplésen keresztül is látok esélyt az olimpia kvalifikáció kiharcolására” – mondta a Magyar Nemzet, a lemondását firtató kérdésre.
Ilyés Ferenc, a szövetség elnöke elmondta, nem véletlenül tartottak a szerbektől, de szerinte a veszprémi visszavágón, a szenzációs hangulatú mérkőzésen minden adott volt a sikerhez.
Ilyés Ferenc megerősítette, a Magyar Kézilabda-szövetség hétfőn hivatalosan is jelentkezett a két szabadkártya egyikére a nemzetközi szövetségnél.
„Még nem engedtük el a vb-szereplés lehetőségét. Ha a pályán nem is sikerült kivívni a részvételt, a sportdiplomáciai lehetőséget igyekszünk megragadni” – jegyezte meg.
Horváth Gabriella főtitkár kifejtette, mivel indokolták kérelmüket. Levelükben hangsúlyozták az erősségeiket, a szövetség elmúlt időszakának tevékenységét, illetve leszögezték, hogy a válogatott sportértéke, ereje az elmúlt években felette áll azon csapatokénak, amelyek szintén pályázhatnak a szabadkártyákra.
„Volt lehetőségünk, hogy kiharcoljuk a továbbjutást. A csapat jelesre vizsgázott, volt tartása, igazi csapatként küzdött. Érezhető volt, hogy a párharc a visszavágó utolsó tíz percében dől majd el. Így is történt. A magyar válogatottnak is volt esélye, nem így alakult, így a legszörnyűbb, hogy egyetlen gólon múlt” – tette hozzá Nagy László.
Mint mondta, reálisan kell értékelni a történteket, és hamarosan értékelni is fogják, s amiben előre kell lépniük, azt meg is teszik majd.
A nemzeti csapat múlt csütörtökön 31-29-re kikapott Nisben a szerbektől, és mivel a vasárnapi visszavágót csupán 31-30-ra nyerte meg Veszprémben, nem jutott ki a jövő évi tornára. A 2027-es, németországi világbajnokság csoportjait június 10-én sorsolják ki, a döntésnek tehát legkésőbb addig meg kell születnie, de erre akár már a napokban sor kerülhet.
