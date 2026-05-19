Chema Rodríguez a kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya elmondta, „a szerb a jobb csapat, hiszen kijutott a vb-re”, de kiemelte, hogy manapság sok az „egygólos párharc”, sok a hasonló képességű csapat. „Nagyon sok döntést meg kell hozni egy ilyen párharc során. Utólag könnyű azt mondani, hogy ekkor és akkor hibázott valaki. Biztosan több hibát is elkövettem, hiszen kikaptunk. A visszavágó utolsó támadásánál más figurával próbálkozhattunk volna, másképp is feloszthattam volna a játékperceket a fiúk között” – tette hozzá a kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, aki a lemondásáról is beszélt.

Chema Rodríguez szövetségi kapitány figyeli feszülten a kézilabda-vb-selejtező visszavágóját

Fotó: Ladóczki Balázs

A kézilabda-válogatott kapitánya nem mond le

„Nem, egy pillanatra sem, mert hiszek abban a projektben, amit a csapattal és a szövetséggel együtt végzünk. Súlyos veszteség lenne, ha nem jutnánk ki a vb-re, de az Európa-bajnoki szereplésen keresztül is látok esélyt az olimpia kvalifikáció kiharcolására” – mondta a Magyar Nemzet, a lemondását firtató kérdésre.

Ilyés Ferenc, a szövetség elnöke elmondta, nem véletlenül tartottak a szerbektől, de szerinte a veszprémi visszavágón, a szenzációs hangulatú mérkőzésen minden adott volt a sikerhez.

Ilyés Ferenc megerősítette, a Magyar Kézilabda-szövetség hétfőn hivatalosan is jelentkezett a két szabadkártya egyikére a nemzetközi szövetségnél.

„Még nem engedtük el a vb-szereplés lehetőségét. Ha a pályán nem is sikerült kivívni a részvételt, a sportdiplomáciai lehetőséget igyekszünk megragadni” – jegyezte meg.

Horváth Gabriella főtitkár kifejtette, mivel indokolták kérelmüket. Levelükben hangsúlyozták az erősségeiket, a szövetség elmúlt időszakának tevékenységét, illetve leszögezték, hogy a válogatott sportértéke, ereje az elmúlt években felette áll azon csapatokénak, amelyek szintén pályázhatnak a szabadkártyákra.