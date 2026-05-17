A magyar kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya a vereséggel felérő győzelmet követően (így 2015 után ismét nem jutottunk ki egy világbajnokságra) így értékelt az M4 Sport kamerái előtt: "Először is nem játszottunk túl jó meccset Szerbiában, ma ugyan jól játszottunk, de volt azért néhány hiba, néhány dolog nem sikerült. Elégedett vagyok a srácokkal, a hozzáállásukkal, mert mindent megtettek, de ez egy nehéz pillanat most számunkra. Fel kell ébrednünk és folytatunk kell a munkát. A kézilabda néha ilyen, hogy egy góllal kikapsz, de fel kell állnunk, akkor is, ha most a földre kerültünk. Néha kell egy kis szerencse is ilyenkor, két-három alkalommal is vezettünk három góllal ezen a mérkőzésen és megvolt a lehetőségünk a négy gólos vezetésre is, de ezzel nem tudtunk élni. Aztán jöttek a büntetők, a kihagyott gólok, majd jött a 7 a 6 elleni és elvesztettük a labdákat, míg a kipattanókat meg ők szerezték meg. Néha kell szerencse is, de nekünk ez ma nem volt meg."

Chema Rodríguez szövetségi kapitány elmondta, miképp lehet kint a kézilabda-válogatott a vb-n

A kézilabda-válogatott egy módon juthat ki így a vb-re

A világbajnokságra két olyan csapat is kijut majd, akik szabadkártyát kapnak, ebből az egyik akár a magyar együttes is lehet, erről is beszélt szűkszavúan a kapitány: "A szabadkártyás lehetőségre nem gondoltunk, lesz két szabadkártya, meglátjuk, hogy egyet ebből megkapunk-e, akár meg is kaphatjuk, mert jó meccseket játszottunk, de nem erre kell gondolni, hanem át kell gondolnunk, mi történt, felül kell kerekednünk ezen a mostanin, aztán meglátjuk."