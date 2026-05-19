A magyar kosárlabda két kiemelkedő csapata ismét nagy csatát vívott egymással: a Falco a szombati, idegenbeli vereség után hazai pályán tudott javítani. A Szolnok 16 pontos hátrányból fordítani tudott, de a szombathelyiek a parádézó Perl Zoltán vezérletével visszavették az irányítást, és egyenlítettek. Az egyik fél három győzelméig tartó párharc állása 1-1, folytatás pénteken, Szolnokon.

Perl Zoltánnak talán itt árulták el a nyerő kosárlabda-taktikát?

A nagyszünetben már 16 ponttal vezetett a Falco kosárlabdacsapata

A találkozó elején a Falco 8-6-nál vezetett először, majd főként Arnaldo Toro jó játékának köszönhetően nyolc ponttal is ellépett. A Szolnok ugyan Somogyi Ádám kosaraival visszajött négy pontra, de a második negyedben Perl Zoltán vezetésével ismét a hazaiak akarata érvényesült. A nagyszünetben már 51-35-re vezetett a Falco.

A térfélcsere után nagyot változott a játék képe. A Szolnok Szymon Wojcik vezérletével fokozatosan csökkentette a hátrányát, miközben egyre feszültebbé vált a mérkőzés. Sok volt a kihagyott dobás és a reklamálás, a játékvezetők több vitatott jelenetet is visszanéztek.

A harmadik negyed hajrájában az Olaj fordítani tudott, így a záró játékrész 63-64-ről indult.

A negyedik negyedben a teltházas szombathelyi aréna támogatását élvező Falco újra magára talált. Perl Zoltán ekkor lendült igazán nagy formába, és kulcskosaraival a hazaiak vezérévé vált. A hajrában a Falco négy-ötpontos előnyt őrzött, a Szolnok pedig már nem tudott újabb fordítást kiharcolni.

Eredmény, döntő, 2. mérkőzés:

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - NHSZ-Szolnoki Olajbányász 91-85 (22-19, 29-16, 12-29, 28-21)

Legjobb dobók: Perl 30, Toro 14, Váradi 11, Whelan 10, illetve Somogyi 19, Wolcik 13, Krnjajski 13, Barnes 13, Darthard 12

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó döntő állása: 1-1.

Idén biztosan nem lesz söprés

A 91-85-ös hazai siker azt jelenti, hogy a tavalyi, 3-0-s szolnoki döntő után ezúttal biztosan nem lesz söprés a fináléban - jelentette az MTI.

A párharc állása 1-1, a következő mérkőzést pénteken rendezik Szolnokon.

A bajnok és kupagyőztes Szolnok az alapszakaszt 23/3-as mérleggel nyerte meg, majd a rájátszásban a Sopront és az Atomerőműt is 3-0-val búcsúztatta. A Falco 19/7-es mutatóval második lett az alapszakaszban, majd a playoffban a Honvéd és a Kaposvár ellen is hibátlan maradt.