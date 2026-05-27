Sokkoló videó: úgy lőtte ki a megvadult ló a zsokét a nyeregből, mintha katapultból indították volna el

A zsoké lába kicsúszhatott a kengyelből, így óriásit bukott. Edward Zayas a New York-i Aqueduct versenypályán fel-le csúszkált a ló nyergében, az állat végül a levegőbe repítette a zsokét.

Arccal előre esett a földre a lóról

Zayas hatalmas sebességgel hajtott ki lovával a startgépből, és igyekezett minél jobb pozíciót fogni a mezőny külső részén. Ekkor azonban elszabadult a pokol, a ló megbotlott és lovasa nem tudott a nyeregben maradni.

Amerikai beszámolók szerint a ló közelebb akart kerülni a pálya belső ívéhez, ott azonban egy másik vágtázó versenyló megzavarhatta, ettől pedig megbokrosodott. Zayas lábai kicsúsztak a kengyelből, ahogy pedig a ló két lábra ágaskodott, az óriási lendület előre rántotta a zsokét, aki átrepült az állat feje fölött. A rémisztő képeken is látszik, hogy Zayas szinte tehetetlen a levegőben, és csak annak a lehetőségét keresi, hogy érhet földet.

A 32 éves zsoké fejjel előre csapódott a talajnak, miközben lova elszaladt. Hihetetlen módon azonban Zayas szinte sértetlenül megúszta az egész balesetet, és a ló is teljesen jó volt, amelyet egy pályaőr tudott elkapni.

Wow...I have never a jockey thrown in the air SO HIGH from a stumbling horse (8).



Hope the jockey Edward Zayas is ok! pic.twitter.com/WlF0vRf04n — OC15K (Started for 5K in 2025 or 15K tag - Lucien) (@OC15K) May 25, 2026

A lovas X-oldalán köszönte meg az üzeneteket, pozitív gondolatokat és imákat. Azt írta, jól van és sikerült elkerülnie a sérüléseket. Ügynöke, Tito Fuentes megerősítette, hogy „csak egy kis vágás volt a kezén és az arcán”. Ezeket leszámítva teljesen jól van.

A versenypályán a nézők nem akartak hinni a szemüknek. Az gyakori, hogy egy zsoké megpróbál kapaszkodni a gyeplőbe, vagy kissé felemelkedik a nyeregből, de Zayas bukása valami olyan volt, amit a legtöbben még sosem láttak. Az egyik fogadó azt mondta: „Hűha! Még életemben nem láttam egy lóról ilyen magasra repülni egy zsokét”.

Egy másik egyszerűen csak úgy fogalmazott, „csak rúdugrásban láttam hasonlót”. Valaki szerint pedig ezért a mutatványért valamelyik repülőtársaságnál légi kilométereket kellene kapnia törzsutas-kártyájára.