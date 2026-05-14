Chema Rodíguez csapatának először Szerbiában kell olyan eredményt elérnie a nisi mérkőzésen csütörtökön, hogy a veszprémi visszavágón vasárnap kvalifikálja magát az olimpia szempontjából kulcsfontosságú világbajnokságra. A magyar kézilabda-válogatott kiváló játékosokból áll. A szerben oldalán viszont akad egy olyan átlövő, aki akár a magyar címeres mezt is viselhetné.

Miért kellett lemondani a magyar kézilabda-válogatottnak Uros Borzasról?

Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

A párharc győztese kijut a januári, németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, amelynek 2–7. helyezettje biztosan részt vehet majd valamelyik olimpiai selejtezőtornán. A magyar férfiválogatott 2016 óta minden sportági világversenyre kijutott, legutóbb a 2015-ös világbajnokságot kellett kihagynia. A szerbek a 2015-ös, a 2017-es, a 2021-es és a tavalyi vb-re sem jutottak ki. Chema csapata egy hajszálnyival esélyesebbként vág neki a párharcnak, de a küzdelem kiélezett. Mérkőzést nyerni Szerbiában pedig felér egy élet-halál harccal. A magyaroknak viszont nem kellett pályára lépniük a vb-selejtező előző fordulójában, ahol a szerbek az erőviszonyoknak megfelelően magabiztosan, kettős győzelemmel búcsúztatták Litvániát.