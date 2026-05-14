Chema Rodíguez csapatának először Szerbiában kell olyan eredményt elérnie a nisi mérkőzésen csütörtökön, hogy a veszprémi visszavágón vasárnap kvalifikálja magát az olimpia szempontjából kulcsfontosságú világbajnokságra. A magyar kézilabda-válogatott kiváló játékosokból áll. A szerben oldalán viszont akad egy olyan átlövő, aki akár a magyar címeres mezt is viselhetné.
Miért kellett lemondani a magyar kézilabda-válogatottnak Uros Borzasról?
A párharc győztese kijut a januári, németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, amelynek 2–7. helyezettje biztosan részt vehet majd valamelyik olimpiai selejtezőtornán. A magyar férfiválogatott 2016 óta minden sportági világversenyre kijutott, legutóbb a 2015-ös világbajnokságot kellett kihagynia. A szerbek a 2015-ös, a 2017-es, a 2021-es és a tavalyi vb-re sem jutottak ki. Chema csapata egy hajszálnyival esélyesebbként vág neki a párharcnak, de a küzdelem kiélezett. Mérkőzést nyerni Szerbiában pedig felér egy élet-halál harccal. A magyaroknak viszont nem kellett pályára lépniük a vb-selejtező előző fordulójában, ahol a szerbek az erőviszonyoknak megfelelően magabiztosan, kettős győzelemmel búcsúztatták Litvániát.
A szerb csapat oszlopos tagja, Uros Borzas, aki akár a magyar válogatott játékosa is lehetne ott lesz keretben. a 26 éves balátlövő Zentán, a Vajdaságban született és itt ismerkedett meg a kézilabda alapjaival. Borzas még csak 13 éves volt, amikor Magyarországra költözött családjával, Alsóörsön folytatta a játékot és felvette a magyar állampolgárságot is. Nemsokkal később a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia növendéke lett, itt kezdte meg középiskolai tanulmányait. Utánpótlás éveinek végéhez közeledve az akkori Telekom Veszprém, majd a Grundfos Tatabánya KC játékosa volt, de rendszeresen szerepelt a magyar korosztályos válogatottakban: pályára lépett az ifjúsági és a junior utánpótlás-válogatottban is.
Azán elérkezett a fordulópont, 2020-ban a francia Fenix Toulouse csapatához szerződött, 2021-ben pedig bejelentette, hogy a szerb felnőtt válogatottat választja.
Nem vagyok rossz viszonyban a magyarokkal, és hálás vagyok nekik mindenért, amit adtak nekem. De szerb az apám, Milivoj, szerb az anyám, Biljana, így nem lehettem magyar. Természetesen a magyar válogatott ellen játszani számomra mindig különleges mérkőzés, hiszen olyan srácok ellen játszok, akikkel együtt nőttem fel”
– ecsetelte Borzas.
Borzas 2022-ben távozott Franciaországból és Norvégia felé vette az irányt, az Elverum Handball játékosa lett, majd egy szezont követően az észak-macedón Eurofarm Pelisterhez szerződött. Jelenleg szintén Észak-Macedóniában, a HC Alkaloid színeiben szerepel, a legendás Kiril Lazarov irányítása alatt.
Amikor a nisi légkörről beszélek, azonnal libabőrös leszek. Különleges hely ez számomra, de mindannyiunk számára az, akik kézilabdázunk. Szerbiában ez a város szereti és érti a kézilabdát a legjobban” – vélekedett a balátlövő, aki az idei szezonban 11 gólt szerzett az Európa-ligában két meccs alatt. Csapata, az Alkaloid ugyanis nem jutott túl a selejtező első körén, a német Hannover-Burgdorf ellen.
Borzas sok ismerős arccal találkozhat majd a párharc során, többek között Máthé Dominikkel, Rosta Miklóssal és Szita Zoltánnal a junior válogatottnál is csapattársak voltak.