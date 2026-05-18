A magyar kézilabda legendája kemény kritikát fogalmazott meg a vb-kudarcról

A magyar kézilabda-válogatott nem jutott ki a januári, olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, miután a szerbiai 31-29-es vereség után Veszprémben csak 31-30-ra győzte le Szerbiát, így 61-60-as összesítéssel a szerbek jutottak tovább. A magyar csapat még reménykedhet a szabadkártyában, de Éles József szerint ez akkor is kellemetlen mentőöv lenne egy olyan sportágban, amely itthon komoly támogatást, akadémiákat és hátteret kap.

A magyar kézilabda-válogatott egy góllal nyert, mégis lemarad a világbajnokságról, bár még bízhat a szabadkártyában

„A magyar kézilabda-válogatottnak ott kellene lennie a világbajnokságon”

A veszprémi visszavágót a helyszínen nézte végig Éles József, a magyar kézilabda egyik legismertebb alakja, korábbi válogatott klasszis, aki játékosként pontosan tudja, mit jelent ilyen hangulatban, ilyen tét mellett pályára lépni. Éppen ezért a csalódottsága sem csak kívülállói kritika volt, hanem egy korábbi vezérjátékos őszinte reakciója is.

„Eleve hatalmas volt a hangulat. Ezt újra megélni szenzációs volt. Az emberben ilyenkor az is benne van, hogy újra felvenné a mezt, és beállna játszani” – mondta Éles József, a Fejér-B.Á.L. Veszprém kézilabdacsapatának a klubtulajdonosa és edzője az Origo Sportnak.

A korábbi klasszis szerint Veszprémben sokáig benne volt a levegőben a fordítás. A magyar csapat a hajráig olyan helyzetben volt, hogy elérhetőnek tűnt a világbajnoki részvétel, aztán a végjátékban minden kicsúszott a kezéből. „Az 57-58. percig úgy állt a csapat, hogy kint vagyunk a világbajnokságon. Aztán utána kicsit lefagyott minden. Ezt már nagyon rosszul élte meg az ember” – fogalmazott Éles.

Szerinte a kiesés azért különösen fájó, mert a magyar kézilabdának nem ott kellene tartania, hogy egy ilyen párharc után szabadkártyában kell reménykednie.

Voltunk mi is ilyen helyzetben, amikor lemaradtunk nagy tornákról, és ezt egy versenyző pontosan átéli. Most nekem is ugyanolyan rossz érzés volt. Csalódottságot érez az ember, mert szerintem a magyar válogatottnak ott kellene lennie egy világbajnokságon. Nem mondom, hogy feltétlenül az első nyolcban, de a 9-10. hely környékén ott lenne a helye ennek a válogatottnak

– mondta az egykori világválogatott kézis.