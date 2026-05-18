A magyar kézilabda legendája kemény kritikát fogalmazott meg a vb-kudarcról

A magyar kézilabda-válogatott nem jutott ki a januári, olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, miután a szerbiai 31-29-es vereség után Veszprémben csak 31-30-ra győzte le Szerbiát, így 61-60-as összesítéssel a szerbek jutottak tovább. A magyar csapat még reménykedhet a szabadkártyában, de Éles József szerint ez akkor is kellemetlen mentőöv lenne egy olyan sportágban, amely itthon komoly támogatást, akadémiákat és hátteret kap.
„A magyar kézilabda-válogatottnak ott kellene lennie a világbajnokságon”
A veszprémi visszavágót a helyszínen nézte végig Éles József, a magyar kézilabda egyik legismertebb alakja, korábbi válogatott klasszis, aki játékosként pontosan tudja, mit jelent ilyen hangulatban, ilyen tét mellett pályára lépni. Éppen ezért a csalódottsága sem csak kívülállói kritika volt, hanem egy korábbi vezérjátékos őszinte reakciója is.
„Eleve hatalmas volt a hangulat. Ezt újra megélni szenzációs volt. Az emberben ilyenkor az is benne van, hogy újra felvenné a mezt, és beállna játszani” – mondta Éles József, a Fejér-B.Á.L. Veszprém kézilabdacsapatának a klubtulajdonosa és edzője az Origo Sportnak.
A korábbi klasszis szerint Veszprémben sokáig benne volt a levegőben a fordítás. A magyar csapat a hajráig olyan helyzetben volt, hogy elérhetőnek tűnt a világbajnoki részvétel, aztán a végjátékban minden kicsúszott a kezéből. „Az 57-58. percig úgy állt a csapat, hogy kint vagyunk a világbajnokságon. Aztán utána kicsit lefagyott minden. Ezt már nagyon rosszul élte meg az ember” – fogalmazott Éles.
Szerinte a kiesés azért különösen fájó, mert a magyar kézilabdának nem ott kellene tartania, hogy egy ilyen párharc után szabadkártyában kell reménykednie.
Voltunk mi is ilyen helyzetben, amikor lemaradtunk nagy tornákról, és ezt egy versenyző pontosan átéli. Most nekem is ugyanolyan rossz érzés volt. Csalódottságot érez az ember, mert szerintem a magyar válogatottnak ott kellene lennie egy világbajnokságon. Nem mondom, hogy feltétlenül az első nyolcban, de a 9-10. hely környékén ott lenne a helye ennek a válogatottnak
– mondta az egykori világválogatott kézis.
Éles hozzátette, különösen fájó volt látni, hogy több olyan válogatott is kijutott, amely szerinte játékosállományban nem feltétlenül erősebb a magyarnál.
„Néztem közben a közvetítéseket, és azt láttam, hogy kijutottak olyan csapatok, amelyeknél szerintem jobb képességű játékosaink vannak. Ilyenkor mindig szomorú az ember: hogyhogy egy magyar válogatott nem tud kijutni egy ilyen világversenyre?”
Éles szerint nem lehet mindent Chema Rodríguezre fogni
A kiesés után természetesen előkerült Chema Rodríguez szövetségi kapitány felelőssége is. Éles József szerint egy ilyen kudarc után mindig lehet vitatkozni a döntéseken, de a pályán elkövetett hibákért nem lehet mindent a kapitány nyakába varrni.
„Egy kapitánynak mindig van szerepe. Utólag mindig könnyű azt mondani, hogy ezt vagy azt kellett volna csinálni. De egy hetest nem a kapitány lő be, egy eladott labdát nem a kapitány ad el, és egy nem elvállalt helyzetet sem ő nem vállal el” – mondta Éles.
Ugyanakkor a korábbi klasszis nem kerülte meg azt sem, hogy ő másképp nyúlt volna bele a végjátékba.
Ha én lettem volna a szövetségi kapitány, az utolsó támadásnál biztosan lehoztam volna a kapust. Legalább a két gólért támadtunk volna, mert kétgólos győzelemnél már hetesek jöttek volna. Hét a hat ellen könnyebb a jobb helyzetet megtalálni, mint hat a hat ellen, amikor már nagyon nehéz volt támadni
– mondta.
Éles szerint a kapitány felelőssége nemcsak az utolsó támadásnál, hanem a keret kialakításánál is felvethető.
„Az, hogy a játékosok minősége milyen volt, és kik kerültek be, azt a kapitány választja ki. Egy-két poszton ezt talán meg lehet kérdőjelezni. Biztosan megvan mindenre a válasza, de ezeket a döntéseket azért érdemes lenne átgondolni” – fogalmazott.
A korábbi klasszis ugyanakkor nem akarta kizárólag Chema Rodríguez nyakába varrni a kiesést, mert szerinte a kulcspillanatokat a pályán lévő játékosoknak kellett volna megoldaniuk. A kimaradt hetesek, az eladott labdák, a rosszul elvállalt vagy éppen el nem vállalt helyzetek már nem a kispadon dőlnek el. Éles mégis úgy látja, a válogatásnál igenis lehetnek kérdések, különösen akkor, ha jó formában lévő kézilabdázók maradnak ki, miközben olyanok is bekerülnek, akik a klubjukban kevesebb lehetőséget kapnak.
„A szövetségi kapitánynak és a stábjának szerintem azon kellene elgondolkodnia, hogy megfelelő embereket válogatnak-e be a posztokra. Mert azért kihagyni olyan játékosokat, akik most nagyon jó formában vannak, és beválogatni olyanokat, akik a klubjukban nem játszanak, az elég nagy felelőtlenség szerintem” – mondta Éles József.
Nagyon hiányzik egy olyan ember, aki eldönti a meccset
Az interjú legerősebb része akkor jött el, amikor Éles József a magyar válogatott karakteréről beszélt. Szerinte nem egyszerűen egy-egy kihagyott hetesről vagy elrontott támadásról van szó, hanem arról, hogy a magyar csapatból évek óta hiányzik az a játékos, aki a legnagyobb nyomás alatt is magára meri venni a felelősséget.
Én mindig azt mondtam, és ez volt a hitvallásom, hogy egy válogatottba mindig kell egy olyan játékos, aki egy kicsit más. Aki a saját kvalitásai miatt kiemelkedik a többiek közül. Minél több ilyen van, annál jobb
– mondta Éles, aki egyébként éppen ilyen kézilabdázó volt.
Példaként a világ legjobb csapatait hozta fel, amelyekben szerinte mindig akad két-három olyan kézilabdázó, aki egyénileg is képes eldönteni egy meccset. „Ha megnézzük a franciákat, a dánokat vagy a norvégokat, mindig van két-három olyan játékosuk, aki egyénileg el tud dönteni mérkőzéseket. A magyar válogatottból ez nagyon nagy részben hiányzik” – mondta.
Éles szerint Fazekas Gergő teljesítménye biztató volt, de még ő sem az a játékos, aki egyedül képes átbillenteni egy ilyen párharcot. „Fazekas Gergő szerintem extra volt ezen a meccsen, tényleg a hátán vitte a csapatot. De ő sem az a játékos még, aki egy mérkőzést egyedül el tud dönteni. Ez nagyon hiányzik a válogatottból. Évek óta hiányzik egy ilyen ember” – fogalmazott.
Felvetésünkre, hogy a még klubszinten aktív Lékai Máté ilyen játékos volt-e, Éles József így reagált. „Máté sokszor ilyen volt. Ő vállalta el az utolsó lövést, ő vitte be a helyzetet, ő próbálta megoldani. Az ő hiánya most kijön ebben a válogatottban” – mondta Éles.
Nem biztos, hogy ilyen korán rendszerkézilabdába kellene berakni a gyerekeket
Éles József szerint a probléma gyökere nem csak a felnőttválogatottnál keresendő. Úgy látja, az utánpótlásban túl korán kerülnek rendszerbe a játékosok, miközben éppen az egyéni képességeket kellene fejleszteni.
Szerintem a vagányság is tanítható. Megtalálni ezeket az embereket nem könnyű feladat, de az utánpótlásnak az lenne a dolga, hogy egyéniségeket neveljen
– mondta.
Éles szerint a fiatal játékosoknál nem az lenne a legfontosabb, hogy már gyerekkorban tökéletesen illeszkedjenek egy rendszerbe, hanem az, hogy legyen saját fegyverük.
„Nem biztos, hogy ilyen korán rendszerkézilabdába kellene berakni a gyerekeket. Inkább az egyéni kvalitásokat kellene kiszedni belőlük. A felugrás, az indulócsel, a leforgás, a talajról lövés mindig nagyon fontos eleme volt a kézilabdának” – jegyezte meg.
Szerinte éppen ez veszett el a magyar kézilabdában. „Most azt látom a magyar kézilabdában, az utánpótlásban és az akadémiákon is, hogy mindenki rendszerkézilabdát akar játszatni. Ebben az egyén sokszor eltűnik, és nagyon nehéz később visszaszerezni. Ez most nagyon hiányzik” – fogalmazott.
Szabadkártyával kijutni nem vet jó fényt a magyar kézilabdára
A magyar válogatott számára még maradhat egy utolsó lehetőség: a szabadkártya. Éles József szerint jó esély van arra, hogy Magyarország megkapja ezt a lehetőséget, de ettől még nem szabad úgy tenni, mintha minden rendben lenne.
„Szerintem meg fogják adni. A magyar válogatott van annyira magas polcon, hogy ezt a szabadkártyát megkapja” – mondta Éles.
A korábbi klasszis azonban azonnal hozzátette: ez nem lehet büszkeség kérdése.
A kérdés az, hogy oké, megkapjuk a szabadkártyát, de valahol mégis az van az emberekben, hogy ez a válogatott, ez a csapat ilyen támogatások mellett, akadémiákkal, mindennel együtt szabadkártyával tud kijutni. Ez a magyar kézilabdára semmilyen szempontból nem vet jó fényt
– jelentette ki.
Éles szerint a magyar kézilabdának ennél nagyobb célokat kellene kitűznie. „Inkább azon kellene gondolkodni, hogyan lehet ezt a kézilabdát sokkal erősebbé tenni. Szerintem vannak olyan játékosok és olyan utánpótlás, hogy ennek a csapatnak nem csak arra kellene beérnie, hogy a 8-9. hely környékén legyen. Egyszer már igenis éremért kellene játszania” – mondta.
A kiesés után a legfontosabb kérdés az, hogyan tud talpra állni a csapat. Éles József szerint egy profi sportolót egy ilyen kudarc természetesen megráz, de nem teheti meg, hogy beleragadjon.
„Egy profi sportolót ez mindenképpen elgondolkoztat. De bármilyen fájdalmas, az élet megy tovább. Nem azzal kell foglalkozni, milyen volt a múlt, hanem azzal, milyen legyen a jövő” – tette hozzá végül Éles József.
