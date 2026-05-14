Ha ez a lépés nem sikerül, könnyen lehet, hogy idejekorán lemarad az ötkarikás játékokról Chema Rodríguez csapata. A magyar kézilabda-válogatott az olimpiai kvalifikáció első állomásának is tekintheti a Szerbia elleni világbajnoki selejtezős párharcot. Bánhidi Bencéék az első mérkőzést csütörtökön 18 órától idegenben, a nisi csarnokban vívják. A visszavágóra vasárnap 17:30-tól kerül sor a Veszprém Arénában.

Nagy lépést tehet az olimpia felé a magyar kézilabda-válogatott

A két csapat legutóbb 2023 januárjában Münchenben, majd 2024 januárjában Zomborban és Szegeden találkozott egymással. Az Európa-bajnoki csoportmérkőzésen 28-27-es, a szegedi edzőmeccsen 28-23-as magyar siker, a zombori felkészülési találkozón pedig 31-31-es döntetlen született. A mostani összecsapás azonban a korábbiaknál sokkal-sokkal fontosabb lehet. Abban az esetben, ha a magyar csapatnak nem sikerül kvalifikálnia a világbajnokságra, nagy bajba kerülhet és veszélyben lehet még a 2028-as olimpiai szereplés is.

Ugyan ez a párharc nem dönt egyenesen az ötkarikás játékok indulási jogáról, a világbajnokság viszont olimpiai kvalifikációs helyek sorsáról dönt. Így Magyarországnak mindenképpen sikerrel kell megvívnia az első lépcsőt, hogy a folytatásban is reális esélye maradjon a Los Angeles-i játékokra.