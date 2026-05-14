Ha ez a lépés nem sikerül, könnyen lehet, hogy idejekorán lemarad az ötkarikás játékokról Chema Rodríguez csapata. A magyar kézilabda-válogatott az olimpiai kvalifikáció első állomásának is tekintheti a Szerbia elleni világbajnoki selejtezős párharcot. Bánhidi Bencéék az első mérkőzést csütörtökön 18 órától idegenben, a nisi csarnokban vívják. A visszavágóra vasárnap 17:30-tól kerül sor a Veszprém Arénában.
Nagy lépést tehet az olimpia felé a magyar kézilabda-válogatott
A két csapat legutóbb 2023 januárjában Münchenben, majd 2024 januárjában Zomborban és Szegeden találkozott egymással. Az Európa-bajnoki csoportmérkőzésen 28-27-es, a szegedi edzőmeccsen 28-23-as magyar siker, a zombori felkészülési találkozón pedig 31-31-es döntetlen született. A mostani összecsapás azonban a korábbiaknál sokkal-sokkal fontosabb lehet. Abban az esetben, ha a magyar csapatnak nem sikerül kvalifikálnia a világbajnokságra, nagy bajba kerülhet és veszélyben lehet még a 2028-as olimpiai szereplés is.
Ugyan ez a párharc nem dönt egyenesen az ötkarikás játékok indulási jogáról, a világbajnokság viszont olimpiai kvalifikációs helyek sorsáról dönt. Így Magyarországnak mindenképpen sikerrel kell megvívnia az első lépcsőt, hogy a folytatásban is reális esélye maradjon a Los Angeles-i játékokra.
Mindkét együttesnek lesz egy-egy komoly hiányzója. Az OTP Bank-Pick Szeged szerb irányítója, Lazar Kukic a One Veszprémmel szemben hétméterespárbajban elveszített Magyar Kupa-elődöntő első félidejének végén sérült meg. A későbbi vizsgálatok pedig kimutatták, nem egy gyorsan gyógyuló problémáról van szó. Kukicnak kificamodott a válla, ezért meg kellett műteni, és minden bizonnyal csak a következő idény kezdetén állhat a Tisza-partiak rendelkezésére.
A nyáron Tatabányára igazoló balátlövő, Bodó Richárd térde a Magyar Kupa négyes döntőjét megelőző utolsó edzés legvégén sérült meg. Bodó nem is léphetett pályára a győri tornán, és a vb-selejtezőt is ki kell hagynia.
"Nyilván nagyon fog nekik hiányozni Kukic, hiszen ő a csapat egyik motorja és meghatározó játékosa, de nekünk ugyanúgy fog hiányozni Bodó Ricsi. Tudjuk, hogy a két csapat nagyjából azonos erősségű, úgyhogy ez tényleg egy nagyon nagy párharc lesz” – mondta az MTI-nek Ligetvári Patrik.
A Veszprém védekező-specialistájának két klubtársával is farkasszemet kell majd néznie a pályán, hiszen az irányító Stefan Dodic és a beálló Dragan Pechmalbec is tagja az ellenfél keretének.
Ligetvári elárulta, a veszprémi öltözőben egy ideje már megy közöttük a zrikálás, a „verbális adok-kapok”, de természetesen kizárólag vicces stílusban. A játékosoknak nem az a célja, hogy bántsák egymást, csak a tréfás hangulat kedvéért ugratják egymást, ami kellő rivalizálást hoz a mindennapi edzések során is.
A 131-szeres válogatott Ligetvári leszögezte, azzal lenne elégedett, ha nyernének csütörtökön. Azonban tudják, hogy lehet, és előfordulhat olyan időszak is, amikor Szerbia fog vezetni hazai pályán.
„Négy félidőnk van arra, hogy eldöntsük a párharcot. Higgadtnak és nyugodtnak kell maradnunk. Ezt tapasztaltam nemrég a Füchse Berlin ellen is, hiszen ott is volt, hogy ők vezettek, és mi bíztunk abban, hogy vissza tudunk jönni” – idézte fel klubcsapata Bajnokok Ligája-negyeddöntőjét, amit a Veszprém végül hétméterespárbajban veszített el. Majd hozzátette, hogy a vb-selejtezőn is bízniuk kell abban, hogy képesek lesznek nagyobb előnyt kiharcolni, vagy vissza tudnak jönni, ha a szerbek kerülnek nagyobb előnybe.
A magyar férfiválogatott 2016 óta minden sportági világversenyre kijutott, legutóbb a 2015-ös világbajnokságot kellett kihagynia. A szerbek a 2015-ös, a 2017-es, a 2021-es és a tavalyi vb-re sem jutottak ki. Chema csapata egy hajszálnyival esélyesebbként vág neki a párharcnak, de a küzdelem kiélezett. Mérkőzést nyerni Szerbiában pedig felér egy élet-halál harccal.
„Amióta én a felnőtt válogatott tagja vagyok, minden világversenyre kijutottunk. Számomra az a legfőbb szempont, hogy tudjuk tartani ezt a rendszert. A magyar kézilabda elég magasan van, sok nagy csatát megéltünk már világeseményeken, és ezt szeretnénk folytatni” – szögezte le Ligetvári.
A magyaroknak nem kellett pályára lépniük a vb-selejtező előző fordulójában, ahol a szerbek az erőviszonyoknak megfelelően magabiztosan, kettős győzelemmel búcsúztatták Litvániát.
„A magyar válogatott ellen meg akarjuk ismételni azt, ami a litvánok ellen történt: zsúfolásig megtelt a csarnok, hihetetlen volt a hangulat és fenomenálisan éreztük magunkat” – mondta a szerb szövetség honlapján Raúl González Gutiérrez szövetségi kapitány. Hozzáfűzte azt is, hogy győzelmekre és továbbjutásra számít. Ugyanakkor tudja, hogy ez nagyon nehéz lesz, mert a magyaroknak nagyon jó játékosaik és kiváló edzőjük van.
Tapasztalt játékosaik vannak, akik a legjobb klubcsapatokban játszanak. A védekezésük stabil, az átmeneteik jók, és sok gólt szereznek ellentámadásokból. Rendszeresen részt vesznek a világversenyeken, és gyakran eljutnak a negyeddöntőbe”
A spanyol edző leszögezte: játékosainak motivációja maximális, mindannyian hisznek a kijutásban és mindenki a legjobbját fogja nyújtani.
A nisi találkozóra hatalmas az érdeklődés. A szerb drukkerek két nap alatt felvásárolták az elektronikus értékesítésre szánt belépőket. A szer kézilabda-szövetség főtitkára elmondta, az ország minden területéről érkeznek majd szurkolók.
„A válogatottunk nyolcadik játékosai lesznek a szurkolók. Nagyszerű hangulatra számítunk, amelyben a csapat pozitív eredményt érhet el a magyarok ellen és reméljük, hogy a veszprémi találkozón megvédi majd előnyét” – ecsetelte Ivan Milivojevic.
Arra számítunk, hogy a drukkerek majd a kapuk mögötti lelátókat is megtöltik. 400-500-an lesznek, és a lelátók csak úgy dübörögni fognak, mint régen, amikor Nisben volt legutóbb kézilabda-mérkőzés.”
Azok számára, akik nem tudnak jegyet váltani és nem jutnak be, a szerb szövetség a csarnoknál felállít egy kivetítőt, amelyen követni tudják a meccset.
„Arra kérünk minden szurkolók, hogy a lehető leghamarabb érkezzenek meg a csarnokba és már a bemelegítés alatt buzdítsák a válogatottat” – zárta gondolatait Milivojevic
A jobbszélsőként és jobbátlövőként is bevethető Uros Kojadinovic arról beszélt, boldoggá teszi, hogy Szerbiában eufórikus várakozás előzi meg a meccseket.
„Az év legfontosabb mérkőzései várnak ránk. A lehető legnagyobb különbségű győzelmet kell aratnunk csütörtökön, hogy a visszavágón nyugodtabbak lehessünk” – jegyezte meg a francia Fenix Toulouse légiósa.
Mijajlo Marsenic, a szerbek csapatkapitánya arról beszélt, nehéz feladat áll előttük, de biztos benne, hogy csapatuk mindent megtesz majd, és kiharcolja a világbajnokságra való kijutást.
„Ami az elvárásokat illeti, szerintem mindenki harcias szerb válogatottra számíthat, és biztos vagyok benne, hogy a szurkolók segítségével kiemelkedő mérkőzést fogunk játszani” – szögezte le a Füchse Berlin beállója.
A Magyarország–Szerbia párharc győztese kijut a januári, németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, amelynek 2-7. helyezettje biztosan részt vehet majd valamelyik olimpiai selejtezőtornán.