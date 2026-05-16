A magyar válogatott szombat délután először lépett jégre a svájci jégkorong-világbajnokságon. méghozzá a vb-t a németek elleni győzelemmel kezdő finnek ellen. A papírforma alapján egyértelműen a 2022-es világbajnok és a világranglista hatodik helyezettje volt az esélyes, hiszen a harmadik legerősebb csapat a mieink csoportjában a házigazda Svájc és az Egyesült Államok mögött.
Majoross Gergely szövetségi kapitány döntése értelmében a harmadik számú kapus, Hegedüs Levente mellett Bartalis István és Galló Vilmos maradt ki a magyar csapatból. Előbbi a Kanada elleni szerdai felkészülési mérkőzésen izomhúzódást szenvedett, utóbbi pedig ugyancsak azon a napon még a finn bajnoki döntőben játszott.
Jól kezdett a magyar válogatott, aztán jött két gyors finn gól
Közel ezer magyar szurkoló látogatott ki a meccsre - és teremtett jó hangulatot -, valamivel több finn, ám a svájci nézők révén közel 7000-en voltak a SwissLife Arénában.
A 12 NHL-essel felálló északiak már az elejétől nagy sebességet diktáltak, Vay Ádámnak – aki 2016-ban, a két csapat szentpétervári vb-meccsén "robbant be" 48 védéssel – már rögtön az első percben nagy védést kellett bemutatnia, majd a magyar kapus a folytatásban is többször bravúrral hárított. A kapura lövés tekintetében viszont jól tartotta magát Majoross Gerely csapata.
A gól nélküli első harmad után nem indult jól magyar szempontból a második játékrészt, ugyanis a 46. másodpercben megszerezte a vezetést a 2022-ben olimpiai arany-, idén bronzérmes, négyszeres világbajnok finn válogatott. Ville Heinola takarásból, messziről lőtt gól, majd Erdély Csanád helyzete maradt ki. A 24. percben Jesse Puljujärvi használta ki a védők bizonytalankodását, ám a meccs derkán egy káprázatos Terbócs István-Horváth Bence-Sebők Balázs háromszögelés végén utóbbi mattolta a bostoni Joonas Korpisalot. Utóbbi két magyar hokis a finn bajnokságban szerepel.
A magyarok 200:38 perc után lőttek gólt vb-n.
A szünet előtti szakaszt megint megnyomták az északiak, percekre beszorították riválisukat, és előbb a felső kapuvas még "mentett", Janne Kuokkanen távoli, takarásos lövésével szemben Vay tehetetlen volt. A másik harmadban 19-5 volt a kapura lövés a finnek javára. Kiss Roland első kiállítását Puljujärvi gyorsan góllal büntette közelről, a második fór viszont már kimaradt. Állandósult a nyomás, és újabb finn kísérlet csattant a kapuvason, Puljujärvi járt közel a mesterhármashoz. Horváth Bence büntetését is sikerült kivédekezni szerencsével, majd Vay pillanatai következtek az utolsó percekben, így fegyelmezett és hősies küzdelemben maradt a háromgólos különbség.
A két válogatottnak ez volt a harmadik meccse a jégkorong-vb-n, és a harmadik finn győzelem született. A magyaroknak a következő két meccsük döntő jelentőségű lesz a bennmaradás tekintetében. Vasárnap a britek elleni 5-2-vel indító osztrákokkal, kedden pedig a feljutó szigetországiakkal találkozik a magyar jégkorong-válogatott.
Eredmények, jégkorong-világbajnokság, 2. játéknap:
A csoport (Zürich): Finnország-Magyarország 4-1 (0-0, 3-1, 1-0)
gól: Heinola (21.), Puljujärvi (24., 43.), Kuokkanen (37.), illetve Sebők (28.)
