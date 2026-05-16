A magyar válogatott szombat délután először lépett jégre a svájci jégkorong-világbajnokságon. méghozzá a vb-t a németek elleni győzelemmel kezdő finnek ellen. A papírforma alapján egyértelműen a 2022-es világbajnok és a világranglista hatodik helyezettje volt az esélyes, hiszen a harmadik legerősebb csapat a mieink csoportjában a házigazda Svájc és az Egyesült Államok mögött.

Vereséget szenvedett a magyar válogatott a finnek elleni rajton

Majoross Gergely szövetségi kapitány döntése értelmében a harmadik számú kapus, Hegedüs Levente mellett Bartalis István és Galló Vilmos maradt ki a magyar csapatból. Előbbi a Kanada elleni szerdai felkészülési mérkőzésen izomhúzódást szenvedett, utóbbi pedig ugyancsak azon a napon még a finn bajnoki döntőben játszott.

Jól kezdett a magyar válogatott, aztán jött két gyors finn gól

Közel ezer magyar szurkoló látogatott ki a meccsre - és teremtett jó hangulatot -, valamivel több finn, ám a svájci nézők révén közel 7000-en voltak a SwissLife Arénában.

A 12 NHL-essel felálló északiak már az elejétől nagy sebességet diktáltak, Vay Ádámnak – aki 2016-ban, a két csapat szentpétervári vb-meccsén "robbant be" 48 védéssel – már rögtön az első percben nagy védést kellett bemutatnia, majd a magyar kapus a folytatásban is többször bravúrral hárított. A kapura lövés tekintetében viszont jól tartotta magát Majoross Gerely csapata.

A gól nélküli első harmad után nem indult jól magyar szempontból a második játékrészt, ugyanis a 46. másodpercben megszerezte a vezetést a 2022-ben olimpiai arany-, idén bronzérmes, négyszeres világbajnok finn válogatott. Ville Heinola takarásból, messziről lőtt gól, majd Erdély Csanád helyzete maradt ki. A 24. percben Jesse Puljujärvi használta ki a védők bizonytalankodását, ám a meccs derkán egy káprázatos Terbócs István-Horváth Bence-Sebők Balázs háromszögelés végén utóbbi mattolta a bostoni Joonas Korpisalot. Utóbbi két magyar hokis a finn bajnokságban szerepel.

A magyarok 200:38 perc után lőttek gólt vb-n.

A szünet előtti szakaszt megint megnyomták az északiak, percekre beszorították riválisukat, és előbb a felső kapuvas még "mentett", Janne Kuokkanen távoli, takarásos lövésével szemben Vay tehetetlen volt. A másik harmadban 19-5 volt a kapura lövés a finnek javára. Kiss Roland első kiállítását Puljujärvi gyorsan góllal büntette közelről, a második fór viszont már kimaradt. Állandósult a nyomás, és újabb finn kísérlet csattant a kapuvason, Puljujärvi járt közel a mesterhármashoz. Horváth Bence büntetését is sikerült kivédekezni szerencsével, majd Vay pillanatai következtek az utolsó percekben, így fegyelmezett és hősies küzdelemben maradt a háromgólos különbség.