Azok után, hogy Finnország sikeresen legyőzte a németeket a svájci jégkorong-világbajnokság A-csoportjában, a házigazda nagy meglepetést okozott Zürichben. A péntek esti mérkőzésen Svájc 3-1-es győzelmet aratott a címvédő amerikaiak ellen, ezzel holtversenyben az élre állt a magyar válogatott csoportjában.

Sokkolták az olimpiai címvédőt a magyar válogatott csoportjában

Fotó: ENNIO LEANZA / AFP

Szombat délután kezd a magyar válogatott

A tavalyi döntőt is ez a két csapat vívta, most viszont jobbak voltak a svájciak, és az első harmadban kétgólos előnyt szereztek. A gyors amerikai együttes csak a záró játékrész derekán tudott szépíteni, ám a hajrában Kan Jager a levegőből ütött gólt, s ezzel el is dőlt a csoportmérkőzés kimenetele.

A szombati játéknapon Svájc és a szintén győzelemmel kezdő Finnország is lejátssza második mérkőzését, utóbbival a magyar jégkorong-válogatott csap össze 16:20-tól.

Eredmények, 1. forduló:

A csoport (Zürich):

Svájc-Egyesült Államok 3-1 (2-0, 0-0, 1-1)

Finnország-Németország 3-1 (1-0, 0-0, 2-1)

B csoport (Fribourg):

Csehország-Dánia 4-1 (2-0, 0-0, 2-1)

Kanada-Svédország 5-3 (2-0, 1-3, 2-0)