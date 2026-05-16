Váratlan eredménnyel indult a torna. A házigazda svájci hokiválogatott 3-1-re legyőzte a címvédő és olimpiai bajnok amerikai csapatot a jégkorong-világbajnokság A-csoportjában, amelyben a magyar válogatott is szerepel.

Azok után, hogy Finnország sikeresen legyőzte a németeket a svájci jégkorong-világbajnokság A-csoportjában, a házigazda nagy meglepetést okozott Zürichben. A péntek esti mérkőzésen Svájc 3-1-es győzelmet aratott a címvédő amerikaiak ellen, ezzel holtversenyben az élre állt a magyar válogatott csoportjában.

Sokkolták az olimpiai címvédőt a magyar válogatott csoportjában
Fotó: ENNIO LEANZA / AFP

Szombat délután kezd a magyar válogatott

A tavalyi döntőt is ez a két csapat vívta, most viszont jobbak voltak a svájciak, és az első harmadban kétgólos előnyt szereztek. A gyors amerikai együttes csak a záró játékrész derekán tudott szépíteni, ám a hajrában Kan Jager a levegőből ütött gólt, s ezzel el is dőlt a csoportmérkőzés kimenetele.

A szombati játéknapon Svájc és a szintén győzelemmel kezdő Finnország is lejátssza második mérkőzését, utóbbival a magyar jégkorong-válogatott csap össze 16:20-tól.

Eredmények, 1. forduló:
A csoport (Zürich):
Svájc-Egyesült Államok 3-1 (2-0, 0-0, 1-1)
Finnország-Németország 3-1 (1-0, 0-0, 2-1)

B csoport (Fribourg):
Csehország-Dánia 4-1 (2-0, 0-0, 2-1)
Kanada-Svédország 5-3 (2-0, 1-3, 2-0)

