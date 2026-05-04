A Szeged szerb irányítója, Lazar Kukic a Veszprémmel szemben hétméterespárbajban elveszített Magyar Kupa-elődöntő első félidejének végén sérült meg. A magyar szövetség (MKSZ) április 21-i sajtóeseményén elhangzott, hogy kificamodott a válla, amit meg kell műteni, ezért legalább három hónapos kihagyás vár rá. Klubtársa, a magyar válogatott Bodó Richárd térde a Magyar Kupa négyes döntőt megelőző utolsó edzés utolsó percében sérült meg, ezért nem is léphetett pályára Győrben, és a vb-selejtezőt is ki kell hagynia.

Bodó Richárd ezúttal nem segítheti a magyar válogatottat

A magyar válogatott Szerbia ellen lép pályára

Az első mérkőzést jövő hét csütörtökön 18 órától rendezik Nisben, a visszavágót pedig jövő héten vasárnap 17.30-tól Veszprémben. A párharc győztese kijut a Németországban sorra kerülő januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A szerb szövetség honlapja szerint az első meccsre akkora az érdeklődés, hogy akiknek nem jut belépőjegy, azok a nisi Cair Sportcsarnok előtti óriáskivetítőn nézhetik majd a találkozót.

Úgy gondolom, hogy a keretben szereplő játékosok meg tudnak felelni a kihívásoknak. Két nehéz mérkőzés vár ránk. Tudom, hogy a Cair csarnok zsúfolásig megtelik majd, és az a meccs nagyon fontos lesz számunkra, hogy megfelelő előnyt szerezzünk a visszavágó előtt. A döntés Veszprémben születik majd meg. Nincs sok időnk, de a lehető legjobban ki fogjuk használni”

− mondta Raúl González, a szerbek spanyol szövetségi kapitánya, akinek csapatában ezúttal is ott van Dragan Pechmalbec, a Veszprém beállója.

A magyar válogatott kerete:

kapusok:

Palasics Kristóf (MT Melsungen, német), Bartucz László (MT Melsungen)

jobbszélsők:

Imre Bence (THW Kiel, német), Rodríguez Álvarez Pedro (Tatabánya), Szilágyi Benjámin (Szeged)

jobbátlövők:

Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nimes Gard, francia), Máthé Dominik (Elverum HB, norvég)

irányítók:

Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock), Hanusz Egon (Cesson-Rennes, francia), Lukács Péter (Elverum HB)

beállók:

Bánhidi Bence (Szeged), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti, román), Sipos Adrián (MT Melsungen)

balátlövők:

Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock), Ligetvári Patrik (Veszprém), Pergel Andrej (CB Ciudad de Logrono, spanyol), Győri Mátyás (Ferencváros)

balszélsők:

Krakovszki Bence (Tatabánya), Bóka Bendegúz (Balatonfüred)