A magyar kézilabda-válogatott drámai meccset Veszprémben, ahol ugyan 31-30-ra legyőzte Szerbiát a vb-selejtező visszavágóján, de összesítésben egy góllal alulmaradt, így nem jutott ki a januári olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A magyar válogatott ugyanakkor még reménykedhet a szabadkártyában, a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra pedig kijuthatnak a következő Európa-bajnokságról.

A fájó győzelem után a szurkolók gratulálnak a vb-ről lemaradó magyar válogatott játékosainak

Fotó: Ladóczki Balázs

A magyar válogatott nem tudta megtörni a szerb csapatot

„Tudtuk, hogy nagyon kemény két mérkőzés fog ránk várni. Szerbiában vezettek hét góllal is, vissza tudtunk jönni és végül csak két góllal kaptunk ki. A visszavágón itt a veszprémi arénában nagyon jó hangulat volt, és szerintem végig mi diktáltuk a tempót az 50. percig. Utána visszajöttek a meccsbe, fontos pillanatokban védett a Miloszavljev és nem tudtuk megtörni őket ahhoz, hogy három-négy góllal tudjunk elmenni a végén. Szerintem ez döntött” – kezdte értékelését Ilic Zoran az M4 Sport kamerái lőtt.

„Szerintem taktikában semmi olyan újat nem mutattak, amire ne készültünk volna. Fontos pillanatokban voltak nagy védések és ki tudták használni a hibáinkat. Büszke vagyok a csapatra, hogy a végsőkig küzdöttünk és mindent megtettünk a pályán. Egy góllal nyertünk, ami sajnos nem elég. Most nehéz, de menni kell tovább”.

Krakovszki Bence fontos pillanatokban talált be

Krakovszki Bence a kispadról beszállva három hétméterest is értékesített.

„Az volt a cél, hogy életben tartsam a reményt. Úgy álltam oda, hogy muszáj belőnöm, szerencsére sikerült is, de sajnos ez nem lett elég. Mindkét meccsen elé jó volt a kapusteljesítményük, bár nem is nagyon vártunk mást. Inkább hagyták, hogy az átlövőink lőjenek, nem nagyon voltak szélről lehetőségeink. Támadásban sem hibáztak annyit, jól összerakták a hét a hatot, sajnos mi nem tudtunk élni azokkal a lehetőségekkel, amik ott voltak a kezünkben, így ez lett a vége. Azt érzékeltük mi is, hogy nem nagyon fáradnak, gondolom hajtotta őket is a szívük, úgy mint minket. Nem biztos, hogy számunkra jó volt, hogy ennyit állt a játék a második félidőben, lehet ez volt a tervük, sikerült is nekik” – mondta a magyar férfi kézilabda-válogatott balszélsője.