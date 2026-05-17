A magyar válogatott kétgólos hátrányban fogadta a szerb csapatot Veszprémben, a férfi kézilabda vb-selejtező visszavágóján. A mérkőzés hatalmas téttel bírt, hiszen Chema Rodríguez csapatának szeme előtt nemcsak a világbajnoki szereplés, hanem a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékok is ott lebegett, mivel a világbajnokság az olimpiai kvalifikációs helyek sorsáról is dönt.

A magyar válogatott remekül védekezett a szerbek ellen

A magyar férfi kézilabda-válogatott játékosai bizakodva várhatták a találkozót – annak ellenére, hogy a 31-29-re elvesztett első mérkőzés alatt csak kétszer vezetett a csapat és többször is gödörbe került – ugyanis hétgólos hátrányból felállva életben tartotta a továbbjutási esélyeit. A mienk számára kulcsfontosságú volt tehát a minimum háromgólos győzelem, azonban a vasárnapi találkozó előtt a szerbek is hangsúlyozták, hogy nem azért utaznak Veszprémbe, hogy őrizzék az eredményt.

Kulcsfontosságú meccsen lépett pályára a magyar válogatott

A századik válogatott meccsén játszó Szita Zoltán góljával szerezte meg a magyar csapat a vezetést, de Vanja Ilics szinte azonnal válaszolt. Chema Rodríguez csapata a hatodik percben ledolgozhatta volna a első meccsen összeszedett hátrányát, de Ilic Zoran lövésénél nagyot védett a vendégek kapusa. A szerbek 5-4-nél vezettek először, de szerencsére nem sokáig, mivel Imre Bence hetesből egyenlített, majd egy labdaszerzést követően Sipos Adrián vette vissza a magyar előnyt. A 12. percben Palasics mutatta be az első védést a magyar kapuban, ami után Ónodi-Jánoskúti 9-7-re módosította az állást, sőt az első félidő felénél Bánhidi góljával már hárommal is vezetett a magyar válogatott – vagyis összesítésben továbbjutásra állt – de Vanja Ilics gyorsan szépített.

Chema Rodríguez szövetségi kapitány figyeli feszülten a vb-selejtező visszavágóját

A magyar csapatnak a folytatásban is volt esélye ellépni, ám a támadásokba rendre hiba csúszott, a szerbek pedig egy három-nullás sorozattal átvették a vezetést (14-13). Chema Rodríguez azonnal időt is kért, ami után lendületet kapott az ekkor tökéletesen védekező magyar csapat, de egy eladott labdát Miloszavljev kapus üreskapus góllal büntetett (15-15). A szünet előtti utolsó másodpercek is hullámzó játékot hoztak, így 17-17-es döntetlennel vonulhattak pihenőre a felek.