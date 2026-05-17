A magyar válogatott kétgólos hátrányban fogadta a szerb csapatot Veszprémben, a férfi kézilabda vb-selejtező visszavágóján. A mérkőzés hatalmas téttel bírt, hiszen Chema Rodríguez csapatának szeme előtt nemcsak a világbajnoki szereplés, hanem a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékok is ott lebegett, mivel a világbajnokság az olimpiai kvalifikációs helyek sorsáról is dönt.
A magyar férfi kézilabda-válogatott játékosai bizakodva várhatták a találkozót – annak ellenére, hogy a 31-29-re elvesztett első mérkőzés alatt csak kétszer vezetett a csapat és többször is gödörbe került – ugyanis hétgólos hátrányból felállva életben tartotta a továbbjutási esélyeit. A mienk számára kulcsfontosságú volt tehát a minimum háromgólos győzelem, azonban a vasárnapi találkozó előtt a szerbek is hangsúlyozták, hogy nem azért utaznak Veszprémbe, hogy őrizzék az eredményt.
Kulcsfontosságú meccsen lépett pályára a magyar válogatott
A századik válogatott meccsén játszó Szita Zoltán góljával szerezte meg a magyar csapat a vezetést, de Vanja Ilics szinte azonnal válaszolt. Chema Rodríguez csapata a hatodik percben ledolgozhatta volna a első meccsen összeszedett hátrányát, de Ilic Zoran lövésénél nagyot védett a vendégek kapusa. A szerbek 5-4-nél vezettek először, de szerencsére nem sokáig, mivel Imre Bence hetesből egyenlített, majd egy labdaszerzést követően Sipos Adrián vette vissza a magyar előnyt. A 12. percben Palasics mutatta be az első védést a magyar kapuban, ami után Ónodi-Jánoskúti 9-7-re módosította az állást, sőt az első félidő felénél Bánhidi góljával már hárommal is vezetett a magyar válogatott – vagyis összesítésben továbbjutásra állt – de Vanja Ilics gyorsan szépített.
A magyar csapatnak a folytatásban is volt esélye ellépni, ám a támadásokba rendre hiba csúszott, a szerbek pedig egy három-nullás sorozattal átvették a vezetést (14-13). Chema Rodríguez azonnal időt is kért, ami után lendületet kapott az ekkor tökéletesen védekező magyar csapat, de egy eladott labdát Miloszavljev kapus üreskapus góllal büntetett (15-15). A szünet előtti utolsó másodpercek is hullámzó játékot hoztak, így 17-17-es döntetlennel vonulhattak pihenőre a felek.
Nem sikerült megtörni a szerbeket, a magyar csapat nem jutott ki a vb-re
A második félidőt Bartucz Lászlóval a kapuban kezdte meg a magyar csapat, amely Imre Bence újabb hetesével a második játékrészt is góllal kezdte. A mienk labdaszerzései és játéka érezhetően feljavult, amire látszólag nem találták az ellenszert a szerbek. A 35. percben aztán elszabadultak az indulatok, miután a Magyarországon nevelkedett Uros Borzas szabálytalankodott Fazekas Gergővel, aki lent is maradt a földön. A két perces kiállás után Imre Bence vágta be a hetest, majd néhány perccel később ugyan büntetőt hibázott, de az izlandi bírók megismételtették a dobást, amit a nyártól a One Veszprém csapatához igazoló játékos gólra is váltott, így összesítésben már nálunk volt az előny.
A szerb időkérés sem akasztotta meg a magyar csapat lendületét, Sipos kulcsfontosságú védekezése után felcsendült a lelátóról a "mindent bele". Ezt követően aztán a szerbek zárkózni kezdtek, és feljöttek egy gólra. Az utolsó tíz percnek 28-26-os magyar vezetéssel fordultunk, amikor Palasics kivédte Vanja Ilics hetesét. A túloldalon viszont a kispadról beszállva Krakovszki Bence szállítottak a magyar gólokat hétméteresből. Három perccel a vége előtt ismét egy gólra zárkóztak a vendégek, a végjáték pedig elképesztő izgalmakat hozott. Borzas hibája után Chema Rodríguez kért időt, a mieinknek az utolsó támadásban mindenképp gólt kellett volna szereznie a hétméteresekhez, de Fazekas eladta a labdát, a szerbek pedig hagyták leperegni az utolsó nyolc másodpercet.
A magyarok még reménykedhetnek a szabadkártyában, a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokra pedig kijuthatnak a következő Európa-bajnokságról.
Imre Bence hat góllal, Palasics Kristóf hat védéssel zárt. A túloldalon Vanja Ilic kilenc alkalommal talált be, Dejan Milosavljev nyolc lövést védett.
Férfi kézilabda világbajnoki selejtező, visszavágó:
Magyarország-Szerbia 31-30 (17-17) - összesítésben 61-60-nal a szerbek jutottak tovább.
