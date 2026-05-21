Egy olyan ország jelentkezett be a szabadkártyáért, amely a korábbi években egy eltiltás miatt nemzetközi versenyen el sem indulhatott. A szövetség elnöke már tárgyalóasztalhoz is ült Hasszan Musztafával, a nemzetközi szövetség (IHF) első emberével. Veszélyben lehet a magyar válogatott vb-részvétele a januári kézilabda-vb-n.

Nem lesz ott a világbajnokságon a magyar válogatott férfikézilabdában?

Fotó: JOHAN NILSSON/TT / TT NEWS AGENCY

Nem lesz ott a kézilabda-világbajnokságon a magyar válogatott?

A Fehérorosz Kézilabda-szövetség válogatottja még a selejtezősorozatban sem szerepelt, Vladimir Konopljev elnök azonban kedden személyes megbeszélést folytatott Hasszan Musztafával. Konopljev szeretné, ha a fehérorosz válogatott elindulhatna a 2027 januári vb-n.

A szövetség honlapja arról számolt be, hogy Konopljev felhívta az IFH elnökének figyelmét arra, szerinte sérti az Olimpiai Charta minden alapelvét az az eltiltás, amelyet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) javasolt. A 2022. február 28-a óta érvényben lévő eltiltás értelmében az ukránok elleni háborúban az oroszokat támogató fehéroroszok sportolóit és csapatait kizárták a nemzetközi sporteseményekről. A NOB május 7-én azonban feloldotta a beloruszokra vonatkozó összes korlátozást.