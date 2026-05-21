Egy olyan ország jelentkezett be a szabadkártyáért, amely a korábbi években egy eltiltás miatt nemzetközi versenyen el sem indulhatott. A szövetség elnöke már tárgyalóasztalhoz is ült Hasszan Musztafával, a nemzetközi szövetség (IHF) első emberével. Veszélyben lehet a magyar válogatott vb-részvétele a januári kézilabda-vb-n.
Nem lesz ott a kézilabda-világbajnokságon a magyar válogatott?
A Fehérorosz Kézilabda-szövetség válogatottja még a selejtezősorozatban sem szerepelt, Vladimir Konopljev elnök azonban kedden személyes megbeszélést folytatott Hasszan Musztafával. Konopljev szeretné, ha a fehérorosz válogatott elindulhatna a 2027 januári vb-n.
A szövetség honlapja arról számolt be, hogy Konopljev felhívta az IFH elnökének figyelmét arra, szerinte sérti az Olimpiai Charta minden alapelvét az az eltiltás, amelyet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) javasolt. A 2022. február 28-a óta érvényben lévő eltiltás értelmében az ukránok elleni háborúban az oroszokat támogató fehéroroszok sportolóit és csapatait kizárták a nemzetközi sporteseményekről. A NOB május 7-én azonban feloldotta a beloruszokra vonatkozó összes korlátozást.
Konopljev arra kérte az IHF elnökét, hogy vegyék figyelembe a körülményeket, és a hosszú ideig tartó igazságtalan kizárás kompenzációjaként engedjék országa válogatottját indulni a németországi tornán. A szövetség honlapjának beszámolójából az is kiderült, már többször kérték írásban Hasszan Musztafát, hogy járjon közben az ügyben.
A hétvégén várható döntés a szabadkártyák sorsáról
Chema Rodríguez csapata összesítésben egyetlen góllal, 61-60-ra maradt alul a szerb válogatottal szemben a világbajnoki selejtezőben. Az első mérkőzésen Szerbiában 31-29-re kapott ki a magyar válogatott, a veszprémi visszavágón pedig egy hajszálon múlt a hétméteresek kiharcolása. Imre Bencéék 31-30-ra nyertek, így a selejtezőből nem tudtak kvalifikálni a vb-re.
A Magyar Kézilabda Szövetség közölte, megpályázza a két szabadkártya egyikét, hogy a csapat pályára léphessen a jövő januári világbajnokságon.