A magyar férfi kézilabda-válogatott 31-29-re kikapott Szerbia ellen a világbajnoki selejtezős párharc első mérkőzésén, így a vasárnapi, veszprémi visszavágót szűk hátrányból kezdheti meg. Bár a szerbek már régóta nem jutottak ki világbajnokságra, mégis méltó ellenfelei voltak a mieinknek, akik tetemes hátrányt dolgoztak le az utolsó fél órában. A magyar válogatottnak tehát nem lesz kisebb a feladata, mint legalább kettővel nyerni vasárnap, s akkor nem szakad a 2016 óta tartó vb-széria.

A magyar válogatott Nisben is megkapta azt a támogatást a szurkolóktól, amit lehetett

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Kezdhet aggódni a magyar válogatott?

A magyar csapat leginkább a gyors szerb kontrák, valamint Dejan Milosavljev kapus védései miatt szenvedett a csütörtöki odavágón, de a mérkőzés elején a magyar kapusbravúrok is elmaradtak. A szerb Sportal szerint a magyarok összezavarodtak az első félidőben, a 18-12-es hazai vezetés pedig teljes mértékben megérdemelt volt.

„A nagyszerű csapatok mindig megtalálják a módját, hogy életet leheljenek magukba. A magyarok ezt a második félidő első tíz percében meg is tették, amikor Uros Borzas kiállítása után visszajöttek kettőre” − olvasható az említett oldalon, amely hozzáteszi, hogy a nagy zárkózás után megint öt góllal vezetett Szerbia. − Sajnos ismét beütött a félelem a csapatunkba. Kifogytunk az energiából, és volt egy olyan tíz perces időszak is, amikor Szerbia nem szerzett gólt.

Fazekas mindent belőtt, Vanja Ilics hetese volt minden, amit az utolsó tíz percben fel tudtunk mutatni. Kár érte, de az előny megvan. Két gól a különbség, ezt a visszavágón meg kell védenünk”.

Nagyot küzdött a magyar csapat

Uros Borzas, aki három góllal vétette észre magát, úgy fogalmazott a találkozót követően, hogy egy nagyszerű csapatot győztek le.

Nem szabad bánkódnunk, boldognak és elégedettnek kell lennünk, mert legyőztünk egy nagyszerű csapatot. Igaz, lehetett volna meggyőzőbb is, de a végeredmény így is jó. Megmutattuk, hogy képesek vagyunk olyan erővel játszani, mint Magyarország, és akár hét góllal is vezetni”

− mondta nagy tisztelettel a Nemzeti Kézilabda Akadémia növendéke.

Eredmény, első mérkőzés:

Szerbia-Magyarország 31-29 (18-12)

Nis, 5000 néző, v.: Erdogan, Özdeniz (török)

lövések/gólok: 45/31, illetve 41/29 gólok hétméteresből: 6/5, illetve 7/5 kiállítások: 6, illetve 4 perc

Magyarország:

Palasics - Fazekas 5, Szita 2, Ligetvári, Sipos 1, Ilic 4, Imre 7, cserék: Bóka, Bánhidi 3, Pergel 2, Ónodi-Jánoskúti, Bartucz, Krakovszki B. 1, Hanusz 4, Rosta