Sport

A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 89-78-ra nyert a címvédő NHSZ-Szolnoki Olajbányász vendégeként a férfi kosárlabda NB I döntőjének harmadik mérkőzésén. A mérkőzést beárnyékolta, hogy Somogyi Ádám többszörös orrcsonttörést szenvedett, a magyar válogatott irányító kiesése pedig óriási csapás lehet a Szolnoknak, amely 2-1-es hátrányba került az egyik fél három győzelméig tartó párharcban.

A férfi kosárlabda NB I bajnoki döntőjének harmadik mérkőzését pénteken Szolnokon rendezték, ahol a Falco 89-78-ra győzött, ezzel 2-1-re átvette a vezetést az egyik fél harmadik sikeréig tartó fináléban. A Szolnoki Olajbányász egyik legjobbja a magyar válogatott Somogyi Ádám volt, aki 20 pontot dobott, ám a negyedik negyedben súlyosan megsérült.

Súlyosan megsérült a magyar válogatott Somogyi Ádám
Fotó: olajofficial.hu/Illyes Csaba

A magyar válogatott kosárlabdázó Aleksza Novakoviccsal ütközött, az eset után vérző orral kellett lekísérni a pályáról, és már nem is tért vissza. A sérülés különösen fájó pillanatban érte a Szolnokot: Somogyi vezéregyénisége volt a hazai csapatnak, amely a hajrában már nem tudott fordítani, a Falco pedig megszerezte első idegenbeli győzelmét írja a bball.1.hu.

Többszörös orrcsonttörést szenvedett a magyar válogatott Somogyi Ádám

A Szolnoki Olajbányász szombaton közölte, hogy Somogyi Ádám a döntő harmadik mérkőzésén többszörös orrcsonttörést szenvedett, így várhatóan nem léphet pályára a hétfői negyedik mérkőzésen.

Ez akár a bajnoki döntő szempontjából is döntő jelentőségű lehet, hiszen Somogyi Ádám az Olajbányász egyik legfontosabb játékosa, a harmadik meccsen is ő volt a csapata legeredményesebbje.

Novakovics a mérkőzés után elnézést kért Somogyi Ádámtól, és jobbulást kívánt neki. 

Az egész mérkőzésen betartottuk az edzői utasításokat, higgadtak maradtunk, kontrolláltuk a lepattanókat, több gólpasszunk is volt. A következő mérkőzésen is így kell játszanunk. Elnézést kérek Somogyi Ádámtól, és jobbulást kívánok neki, tisztelem, mint játékos. Nem volt szándékosság a mozdulatban” – mondta a szerb kosárlabdázó.

A döntő hétfőn Szombathelyen folytatódik, ahol a Falco hazai pályán lezárhatja a párharcot, és megszerezheti története újabb bajnoki címét.

