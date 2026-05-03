Cseh Sándor szövetségi kapitány együttese – amely pénteken kikapott az amerikaiaktól, szombaton pedig legyőzte a japánokat - az 5-8. helyért küzd tovább, ennek a csoportnak a győztese is csatlakozik még a vk-döntő mezőnyéhez. Amennyiben az ausztrálok – a szuperdöntő házigazdái – az első öt között végeznek, akkor a hatodik hely is továbbjutást ér a magyar válogatottnak.

Kikapott a magyar válogatott a spanyoloktól

A továbbjutásért játszik a magyar válogatott

Cseh Sándor döntése alapján a két újonc, Hetzl Adrienn és Horváth Zsófi maradt ki a keretből a harmadik összecsapásra. Mivel a spanyolok szombaton ötméteresekkel nyertek az amerikaiak ellen, a magyar válogatott számára csak a rendes játékidőben aratott győzelem jelentett volna továbbjutást. Erre végül csak a nagy szünetig volt esélyük a magyaroknak, ugyanis döntetlennel fordultak a csapatok, a spanyolok azonban a harmadik negyedtől támadásban és védekezésben is riválisuk fölé kerekedtek, így végül magabiztosan diadalmaskodtak.

Női vízilabda világkupa, selejtező, A csoport, 3. forduló: Spanyolország-Magyarország 15-9 (2-3, 5-4, 3-0, 5-2)