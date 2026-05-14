Hatalmas téttel utazott Szerbiába a magyar férfi kézilabda-válogatott, amely a vb-selejtező odavágóján lépett pályára a nisi csarnokban. Chema Rodríguez csapatának szeme előtt nemcsak a világbajnoki szereplés, hanem a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékok is ott lebegett, hiszen a vb az olimpiai kvalifikációs helyek sorsáról is dönt. Ehhez a magyar válogatottnak azt a szerb együttest kell elintéznie két találkozón, amely ellen legutóbb 2016-ban kapott ki egy felkészülési mérkőzésen.

A magyar válogatott Szerbiában kezdte a vb-selejtezőt

A magyar férfiválogatott 2016 óta minden sportági világversenyre kijutott, legutóbb a 2015-ös világbajnokságot kellett kihagynia. A szerbek a 2015-ös, a 2017-es, a 2021-es és a tavalyi vb-re sem jutottak ki.

A magyar válogatott a szerb pokolban lépett pályára

Magyar labdaszerzésekkel és sok góllal indult a csütörtök esti mérkőzés. A szerbeknél Dragan Pesmalbek szerezte meg a vezetést, majd Fazekas Gergő szinte azonnal válaszolt, ezt pedig mindkét oldalról egy-egy találat követte. Chema Rodríguez csapata a hatodik percben vezethetett volna először, ám nagyot védett a hazai kapus, Uros Borzas pedig 3-2-re módosított.

A mérkőzés első büntetőjét Vanja Ilics lőhette Palasics Kristóf kapujába, a magyar hálóőr nem tudta felvenni a selejtező ritmusát.

Megtelt a közel 4800 ember befogadására képes nisi csarnok

Később a magyar csapat ismét egyenlített, de a vezetést továbbra sem tudta átvenni, ráadásul Ilic Zoran kiállítása után emberhátrányba is került. Ennek ellenére zárkóztak tovább a magyarok, a 13. percben pedig Imre Bence első lövéséből már 8-7-re a mieink vezettek. Később a One Veszprémhez igazoló sztár egy újabb gólt lőtt, de aztán büntetőt rontott, ezzel párhuzamosan pedig gödörbe került Magyarország.

Mire feleszméltünk, már 12-9-es vezetést dolgoztak ki a szerbek, így némiképp érthető módon Palasicsot Bartucz László váltotta a kapuban.

A magyar időkérés után Ilic találatával zárkóztunk, majd a becserélt Bartucz két védést is bemutatott, sőt Ilics hétméteresét is a kapufára rúgta. Azonban a remélt feltámadás nem érkezett meg, 12-11 után közel öt percig nem lőtt gólt a magyar válogatott, miközben hatot kapott, végül a szünetre 18-12-es szerb vezetéssel vonulhattak szünetre a felek.