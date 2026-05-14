Hatalmas téttel utazott Szerbiába a magyar férfi kézilabda-válogatott, amely a vb-selejtező odavágóján lépett pályára a nisi csarnokban. Chema Rodríguez csapatának szeme előtt nemcsak a világbajnoki szereplés, hanem a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékok is ott lebegett, hiszen a vb az olimpiai kvalifikációs helyek sorsáról is dönt. Ehhez a magyar válogatottnak azt a szerb együttest kell elintéznie két találkozón, amely ellen legutóbb 2016-ban kapott ki egy felkészülési mérkőzésen.
A magyar férfiválogatott 2016 óta minden sportági világversenyre kijutott, legutóbb a 2015-ös világbajnokságot kellett kihagynia. A szerbek a 2015-ös, a 2017-es, a 2021-es és a tavalyi vb-re sem jutottak ki.
A magyar válogatott a szerb pokolban lépett pályára
Magyar labdaszerzésekkel és sok góllal indult a csütörtök esti mérkőzés. A szerbeknél Dragan Pesmalbek szerezte meg a vezetést, majd Fazekas Gergő szinte azonnal válaszolt, ezt pedig mindkét oldalról egy-egy találat követte. Chema Rodríguez csapata a hatodik percben vezethetett volna először, ám nagyot védett a hazai kapus, Uros Borzas pedig 3-2-re módosított.
A mérkőzés első büntetőjét Vanja Ilics lőhette Palasics Kristóf kapujába, a magyar hálóőr nem tudta felvenni a selejtező ritmusát.
Később a magyar csapat ismét egyenlített, de a vezetést továbbra sem tudta átvenni, ráadásul Ilic Zoran kiállítása után emberhátrányba is került. Ennek ellenére zárkóztak tovább a magyarok, a 13. percben pedig Imre Bence első lövéséből már 8-7-re a mieink vezettek. Később a One Veszprémhez igazoló sztár egy újabb gólt lőtt, de aztán büntetőt rontott, ezzel párhuzamosan pedig gödörbe került Magyarország.
Mire feleszméltünk, már 12-9-es vezetést dolgoztak ki a szerbek, így némiképp érthető módon Palasicsot Bartucz László váltotta a kapuban.
A magyar időkérés után Ilic találatával zárkóztunk, majd a becserélt Bartucz két védést is bemutatott, sőt Ilics hétméteresét is a kapufára rúgta. Azonban a remélt feltámadás nem érkezett meg, 12-11 után közel öt percig nem lőtt gólt a magyar válogatott, miközben hatot kapott, végül a szünetre 18-12-es szerb vezetéssel vonulhattak szünetre a felek.
A folytatásra hatalmas feladatot kapott a magyar csapat
Szita Zoltán találatával indult a második félidő, de Rodríguez nem talált megoldást a szerb rohamra, amely mindig válaszolt a magyar gólokra. Fazekast ráadásul ki is állították egy szerb találat után, de másfél percig sem lehettek emberelőnyben a hazaiak, hiszen Borzast is kiszórták a játékvezetők. Ezen a ponton már szemmel láthatóan is zárkózni kezdett a magyar csapat, s hét perc leforgása alatt lefelezte a hátrányát.
Persze a szerbeket sem kellett félteni, minden labdaszerzésnél vagy gólnál dinamikus, gyors akciókat akartak indítani.
Ennek ellenére a mérkőzés hullámzása megmaradt, és sajnos 22-20 után leállt a magyar zárkózás. Bartuczot Palasics váltotta a magyar kapuban, a 46. percben pedig ismét hatgólos lett a különbség, ezért a magyar szövetségi kapitány kikérte az utolsó időkérését.
Aztán a 48. percben már héttel is mentek a hazaiak, de aztán Imre és Fazekas is gyors gólokkal tartotta a magyar csapatot. 30-24-nél Palasics bemutatta a második félidő első vendég védését, majd tíz perccel a vége előtt megint Fazekas csökkentette a távolságot. Később Sipos is megtette ugyanezt, aztán Palasics ismét védett a Szerbiába elutazó magyar szurkolók hatalmas örömére.
Az 53. percben Hanusz Egon három gólra hozta vissza a mieinket, Darko Dukics pedig mellélőtt a túloldalon.
Palasics védései a legjobb pillanatban érkeztek meg, s szerencsékre ez magyar gólokkal együtt történt meg, az utolsó két percre 30-28-ra fordulhattak a csapatok. Ilics hetesből tudta megszerezni a szerbek megnyugtató találatát, ugyanez a magyarok részéről is megtörtént, így 31-29-el ért véget a párharc odavágója.
Eredmény, első mérkőzés:
Szerbia-Magyarország 31-29 (18-12)
Nis, 5000 néző, v.: Erdogan, Özdeniz (török)
lövések/gólok: 45/31, illetve 41/29 gólok hétméteresből: 6/5, illetve 7/5 kiállítások: 6, illetve 4 perc
Magyarország:
Palasics - Fazekas 5, Szita 2, Ligetvári, Sipos 1, Ilic 4, Imre 7, cserék: Bóka, Bánhidi 3, Pergel 2, Ónodi-Jánoskúti, Bartucz, Krakovszki B. 1, Hanusz 4, Rosta
A Magyarország–Szerbia párharc győztese kijut a januári, németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra, amelynek 2-7. helyezettje biztosan részt vehet majd valamelyik olimpiai selejtezőtornán.
