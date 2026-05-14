Mint ismert, a magyar férfi kézilabda-válogatott 31-29-es vereséget szenvedett a világbajnoki selejtezőben, így a Szerbia elleni visszavágót kétgólos hátrányból kezdheti meg. A magyar válogatott könnyen kerülhetett volna nagyobb bajba is, hiszen volt, hogy Chema Rodríguez csapata hét találattal is le volt maradva, de aztán Palasics Kristóf védéseivel együtt a magabiztosabb magyar kézilabda is megérkezett.

Chema Rodríguez sem unatkozott a magyar válogatott meccsén

Miért kapott ki a magyar válogatott?

„Olyan mérkőzés volt, mint amire számítottunk. A szerb egy nagyon jó csapat, tudtuk, hogy ha a kapusuk elkapja a fonalat és ebből tudnak futni, akkor gondjaink lesznek” − értékelt a 31-29-es vereség után a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

Rodríguez meglátása szerint együttese végig jól harcolt, amit jól mutat az eredmény hullámzása.

Nem tudtunk nyerni, de az volt a terv, hogy olyan eredménnyel menjünk haza, amivel van esély a továbbjutásra, a két gólra zárkózással ezt elértük. Az első félidőben is voltak jó helyzeteink, a taktikánk amit a mai napra összeállítottunk, alapvetően működött”

− folytatta a tréner. A szövetségi kapitány hozzátette: most a pihenésé lesz a főszerep, utána pedig kidolgozzák a tervet a visszavágóra, ahol a szurkolóik előtt, az ő segítségükkel fognak küzdeni a továbbjutásért.

A visszavágó vasárnap 17.30-kor kezdődik Veszprémben, a párharc győztese kijut a januári, németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra.