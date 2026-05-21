Szoros csatát hoztak a kiesés elkerüléséért küzdő csapatok találkozói a záró fordulóban. A Komló kiesett az NB I-ből, ősztől a másodosztályban folytatja, miután hazai pályán két góllal kikapott az ETO csapatától, így véget ért a 2014 óta tartó élvonalbeli tagsága. A Komlóval pontazonossággal álló Szigetszentmiklós döntetlent játszott a PLER ellen, így egy ponttal jobbnak bizonyult a végelszámolásnál. A forduló többi találkozóját úgy játszották le, hogy a lényegi kérdések már eldőltek: a Gyöngyös–Csurgó összecsapáson forrtak az indulatok, piros és kék lapot is felmutattak a játékvezetők.
Négy piros lapot mutattak fel az NB I-es kézibajnokin, de ez nem minden
Egy kézilabda mérkőzés tiszta játékideje 60 perc - Gyöngyösön viszont több mint két órán keresztül küzdöttek egymással a felek. Végül a hazaiak 23—22-re tudtak nyerni a vendég Csurgó ellen, a mérkőzés azonban leginkább a felmutatott lapok száma és drasztikussága miatt marad emlékezetes.
A két játékvezetők igyekeztek kézben tartani a mérkőzést és a formálódó indulatokat. A mérkőzés 13. percében a vendégek védőspecialistája, Vasvári Ádám találta fejen egy ütéssel a gyöngyösiek ballövőjét, Mendes Das Neves Danielt. Az esetet hosszas ápolás követte, a játékvezető-páros pedig a videózás után piros lappal kiállította Vasvárit. A következő videózásra a néhány perccel később került sor. Akkora csurgói Mirko Herceg kétperces kiállítást kapott.
Az indulatok azonban tovább fokozódtak: gyöngyösi oldalról Schäffer Zsolt pakolt oda a vendégek irányítójának, Kiss Bencének. Előbbit a játékvezetők kiállították, utóbbi pedig olyan heves reklamálásba kezdett, hogy ő is kétpercet kapott. A Csurgó szakmai stábja is bőszen reklamált, a vezetőedző, Alem Toskic is kétperces kiállítást kapott, Darko Pavlovic másodedzőt pedig piros lappal a lelátóra küldték, majd a kék lap is előkeürlt. A jelenet a videón 56:20-tól tekinthető meg.
A kézilabdában a kék lap felmutatása azt jelenti, hogy súlyos, durva vagy kirívó szabálytalanságot követett el az illető, akit a játékvezetők úgymond feljelentenek a szövetségnél. Azt jelzi, hogy a fegyelmi bizottság a meccs után automatikusan tárgyalja az esetet, és további eltiltás vagy büntetés várható. A piros lappal ellentétben a kék lap felmutatása arról tájékoztatja a csapatokat és a nézőket, hogy a játékvezetők írásos jelentést készítenek az esetről.
A játék egy hosszabb szünet után folytatódott. A hajrá szoros küzdelmet hozott, és ismét elszabadultak az indulatok. Mirko Herceg az 58. percben brutálisan leütközte a Gyöngyös jobbszélsőjét, aki éppen labdával a kezében, lőni készült posztjáról (a videóban 2:19:12-től). Herceg piros lapot kapott, majd ismét heves reklamálás és videózás vette kezdetét. A csurgói játékosnak eztán mutatták fel a kék lapot, ami már a második volt a találkozón vendég oldalon. Az újabb reklamálásnak pedig az lett az eredménye, hogy Toszkicsnak is el kellett hagynia a kispadot.
Utóbbi esetnél a hazaiak vezetőedzője, Bíró Balázs is kapott kétperces kiállítást, majd úgy értékelt, hogy „emlékezetes mérkőzés volt, az tény". Az idényt az egygólos vereségük után a Gyöngyös mögött tizedik helyen záró csurgóiak trénere, Alem Toszkics sajnálatát fejezte ki, hogy így alakult az összecsapás.
K&H Liga 26. (utolsó) forduló:
Liqui Moly NEKA–One Veszprém HC 40-51 (19-28)
Balatonfüredi KSE–CYEB-Budakalász 35-24 (18-11)
HE-DO B.Braun Gyöngyös–Csurgói KK 23-22 (12-12)
Carbonex-Komló–ETO University HT 29-31 (26-27)
OTP Bank-Pick Szeged–FTC-Green Collect 37-27 (18-12)
Szigetszentmiklósi KSK–PLER-Budapest 28-28 (13-13)
Mol Tatabánya KC–Budai Farkasok-Rév 41-34 (20-16)