Szoros csatát hoztak a kiesés elkerüléséért küzdő csapatok találkozói a záró fordulóban. A Komló kiesett az NB I-ből, ősztől a másodosztályban folytatja, miután hazai pályán két góllal kikapott az ETO csapatától, így véget ért a 2014 óta tartó élvonalbeli tagsága. A Komlóval pontazonossággal álló Szigetszentmiklós döntetlent játszott a PLER ellen, így egy ponttal jobbnak bizonyult a végelszámolásnál. A forduló többi találkozóját úgy játszották le, hogy a lényegi kérdések már eldőltek: a Gyöngyös–Csurgó összecsapáson forrtak az indulatok, piros és kék lapot is felmutattak a játékvezetők.

Négy piros lapot mutattak fel az NB I-es kézibajnokin, de ez nem minden

Egy kézilabda mérkőzés tiszta játékideje 60 perc - Gyöngyösön viszont több mint két órán keresztül küzdöttek egymással a felek. Végül a hazaiak 23—22-re tudtak nyerni a vendég Csurgó ellen, a mérkőzés azonban leginkább a felmutatott lapok száma és drasztikussága miatt marad emlékezetes.

A két játékvezetők igyekeztek kézben tartani a mérkőzést és a formálódó indulatokat. A mérkőzés 13. percében a vendégek védőspecialistája, Vasvári Ádám találta fejen egy ütéssel a gyöngyösiek ballövőjét, Mendes Das Neves Danielt. Az esetet hosszas ápolás követte, a játékvezető-páros pedig a videózás után piros lappal kiállította Vasvárit. A következő videózásra a néhány perccel később került sor. Akkora csurgói Mirko Herceg kétperces kiállítást kapott.

Az indulatok azonban tovább fokozódtak: gyöngyösi oldalról Schäffer Zsolt pakolt oda a vendégek irányítójának, Kiss Bencének. Előbbit a játékvezetők kiállították, utóbbi pedig olyan heves reklamálásba kezdett, hogy ő is kétpercet kapott. A Csurgó szakmai stábja is bőszen reklamált, a vezetőedző, Alem Toskic is kétperces kiállítást kapott, Darko Pavlovic másodedzőt pedig piros lappal a lelátóra küldték, majd a kék lap is előkeürlt. A jelenet a videón 56:20-tól tekinthető meg.

Alem Toszkics beszélget a játékvezetővel.

A kézilabdában a kék lap felmutatása azt jelenti, hogy súlyos, durva vagy kirívó szabálytalanságot követett el az illető, akit a játékvezetők úgymond feljelentenek a szövetségnél. Azt jelzi, hogy a fegyelmi bizottság a meccs után automatikusan tárgyalja az esetet, és további eltiltás vagy büntetés várható. A piros lappal ellentétben a kék lap felmutatása arról tájékoztatja a csapatokat és a nézőket, hogy a játékvezetők írásos jelentést készítenek az esetről.