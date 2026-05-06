Az NBA-ben már a rájátszás második köre kezdődött, a Los Angeles Lakers pedig az OKC otthonában lépett pályára. A meccs egyik nagy jelenete volt a 2022-es draft második helyén kiválaszott Chet Holmgren zsákolása, de ennek annyira nem örült Jarred Vanderbilt, aki blokkolni próbált, de közben a palánknak ütötte a kezét, és megsérült a jobb keze.

Az NBA-sztárnak itt véget is ért a meccse

Fotó: JOSHUA GATELEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az ESPN újságírója, Shams Charania szerint Vanderbilt jobb kezének kisujja teljesen kificamodott. Vanderbilt ugyan nem játszott kulcsszerepet az első körben – meccsenként 3,6 pontot és 4,4 lepattanót átlagolt 13,4 perc alatt –, de a Lakers nem engedheti meg magának, hogy tovább csökkenjen a rotáció mélysége az NBA egyik legerősebb csapata ellen.

A sérült játékostól az Oklahoma játékosai alaposan megijedtek. A kispadtól sorra távolodtak el a hazaiak, minden bizonnyal szörnyű látványt nyújthatott Vanderbilt rendellenes szögben álló ujja.

The Thunder's reaction to Jarred Vanderbilt's hand injury 🤕 pic.twitter.com/k9qHwGXyh7 — Bleacher Report (@BleacherReport) May 6, 2026

A Los Angeles-i együttes az első körben szinte végig nélkülözni kényszerült Austin Reavest a Houston Rockets ellen, míg Luka Doncic a teljes rájátszást kihagyta egy április elején elszenvedett combhajlító-sérülés miatt.

Jó hír viszont, hogy Reaves az ötödik mérkőzésen visszatért, így LeBron James végre kapott némi segítséget, miután az első körben gyakorlatilag egyedül vitte a hátán a csapatot.

Doncic visszatérésére azonban még várni kell: Charania szerint a sztárjátékos állapota „hétről hétre” változik, és egy forrás úgy fogalmazott, hogy „lassú a felépülése”. „Egyre többet dolgozik a pályán, de még nem fut teljes intenzitással, és nincs teljes kontaktus edzésen” – mondta Charania.

A címvédő elleni párharc így is hatalmas kihívás lett volna, de Doncic hiánya tovább nehezíti a Lakers helyzetét.

A Los Angeles-i csapat most abban bízik, hogy Vanderbilt sérülése nem bizonyul súlyosabbnak, és elkerülnek egy újabb kulcsfontosságú kiesést.

