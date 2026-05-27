Szó szerint berobbant az észak-amerikai profi kosárlabdaligába (NBA) a francia Victor Wembanyama. A fiatal center idén csapatával már a rájátszásban a bajnoki címvédő Oklahoma City Thunderrel viaskodik az NBA-döntőbe kerülésért, de a 226 cm játékossal kapcsolatban egy újabb dolog látott napvilágot, ami jól mutatja a texasiak legnagyobb sztárjának aktuális értékét.

Az NBA francia sztárja, Victor Wembanyama épp az OKC ellen próbálja továbbjuttatni a csapatát

Az NBA francia csillagjának kártyája milliókat ér

Wembanyama egyedi, 1/1-es sorszámozású 2023/2024-es Panini Prizm Black kosárlabda kártyája 5,11 millió dollárért cserélt gazdát – derült ki az ESPN oldaláról. Ez messze a legmagasabb összeg, amit valaha Wembanyama-kártyáért fizettek, és minden idők negyedik legdrágább kosárlabda kártyája, illetve a tizenegyedik legdrágább sport kártyájának számít.

Ez egyben a legértékesebb ismert eladás egy nem aláírt NBA-kártya esetében, valamint a harmadik olyan sport kártya 2026-ban, amely meghaladta az 5 millió dolláros árat.

A korábbi rekord egy Wembanyama-kártyáért 860 100 dollár volt, amelyet egy 2025 februári aukción fizettek ki. Wembanyama nemrég az Év Védője címet kapta meg egyhangú szavazással, bekerült a legjobb védőötösbe (All-Defensive First Team), és az MVP-szavazáson is a harmadik helyen végzett ebben a szezonban.