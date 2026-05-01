Ivan Martinovic remekül helyettesítette a vádlisérülés miatt kimaradó kulcsjátékost, Nedim Remilit. A One Veszprém kimondottan hajtós, rengeteg gólt hozó találkozót tudott megnyerni a német bajnok Füchse Berlin ellen a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzését.

Martinovic gólja győzelmet jelentett a One Veszprémnek

Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Martinovic gólja győzelmet jelentett a One Veszprémnek

A dán olimpiai bajnok jobbátlövő, a világ- és Európa-bajnok Mathias Gidsel, akit a Nemzetközi Kézilabda-szövetség 2023-ban és 2024-ben is az év legjóbbjának választott, 13 gólt szerzett a kulcsfontosságú rangadón. Nem tétlenkedett azonban Ivan Martinovic sem, a veszprémiek balkezes átlövője: nyolc alkalommal talált be a németek kapujába. Nála több gólt senki sem szerzett a hazaiak közül, a balszélső, Hugo Descat is nyolcszor zörgette meg a hálót.

A Veszprém csak a mérkőzés elején tudott vezetni, majd hátrányban volt egészen az 53. percig. Ekkor Stefan Dodic talált be, de a Füchse Berlin gyorsan fordítani tudott. Martinovic kétszer is betalált egymás után, így az Építők tapadt a riválisra. Descat büntetőgólja után Gidsel vállalkozott lövésre, Appelgren viszont hárította a test mellett, lapposan érkező lövést. Ekkor elérkezett a Veszprém nagy pillanata, másfél perccel a találkozó vége előtt, 33-33-nál.

Martinovic visszavette a vezetést, majd Appelgren hétméterest hárított - Xavi Pascual vezetőedző pedig időt kért. A megbeszélés tökéletesen sikerült: Yehia Elderaa megkínálta a horvát válogatott jobblövőt egy magas, légi átadással, amelyet Martinovic a berliniek kapujába zúdított. A Veszprém ezzel 35-33-ra módosította az állást 46 másodperccel a végső dudaszó előtt.

A Füchse Berlin a hátralévő időben csak egy gólt tudott lőni, így a Veszprém egygólos előnyben utazhat a jövőheti visszavágóra Németországba.

A két csapat nyolcadik egymás elleni tétmérkőzésén egy döntetlen és négy berlini siker mellett harmadszor győzött a Veszprém.

Férfi Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzés:

One Veszprém HC-Füchse Berlin (német) 35-34 (17-20)

lövések/gólok: 49/35, illetve 51/34

gólok hétméteresből: 5/4, illetve 5/3

kiállítások: 2, illetve 2 perc