A nemzetközi sajtó is természetesen beszámolt a csütörtöki Füchse Berlin elleni férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntő első meccséről. A One Veszprém Ivan Martinovic góljával tette fel a pontot az i-re.

Világraszóló csodát tett a One Veszprém

A veszprémi klub honlapja arról számolt be, hogy a német Sport Bild kiemelte az elképesztő hangulatot, amelyet ötezer szurkoló teremtett. Valamint megjegyzi, a berliniek óriási tempójú passzjátékot mutattak be az első játékrészben, illetve a Veszprém 7-6 elleni játékban szerzett sok gólt. A Bild a „Gidsel 13 gólja sem volt elég Veszprémben” címmel osztotta meg értékelő anyagát.

A Kicker magas szintű, látványos támadójáték-párbajól ír, amelyben ötgólos előnyre tudott szert tenni a vendégcsapat, de Gidsel hiábavaló 13 góljával indítják a cikket.

„A magyarok tudtak emelni a játékuk színvonalán, emellett Mikael Appelgren remekelt a kapuban, így végül 35-34-re nyertek. Az egykori Bundesliga-profi a második félidőben bemutatott tíz védésével jelentős érdemeket szerzett a hazai sikerben” – idézi a cikket a klub honlapja.

A korábbi játékosból, alkalmanként az EHF által szakértőként is foglalkoztatott Rasmus Boysén a közösségi médiában népszerűsíti leginkább a sportot. Ő arról írt, hogy szenzációs meccset láthattak a nézők, valami egészen mágikus atmoszférában.

Ebben a sportágban ennél a Bajnokok Ligája-elődöntőnél nagyon nehéz jobbat elképzelni. A hazai csapat szenzációs feltámadást produkált. Nem gyakran mond ilyet az ember, de úgy érzem, máris készen állok, hogy újra megnézzem.”

Az Európai Kézilabda-szövetség a Veszprém kapusát élteti. Arról írtak a meccs után, hogy bár a berliniek vezettek a találkozó jelentős részében, nem tudták megnyerni a rangadót. „Némiképp meglepő módon végül egy kapus billentette a hazaiak javára a mérleg nyelvét. Mikael Appelgren az utolsó húsz percben kilenc parádét mutatott be, közte a kiemelkedően fontos hetesvédést két perccel a lefújás előtt. Ez elegendő is volt ahhoz, hogy csapata megnyerje a meccset, még ha csak a legkisebb különbséggel is.”