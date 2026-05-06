A magyar rekordbajnokot számos kritika érte az elmúlt hónapokban, a Veszprém Handball Zrt. vezérigazgatója, Dr. Bartha Csaba kilátásba helyezte a csapat megbüntetését is. A One Veszprém azonban az utóbbi hetekben rácáfolt a negatív hangokra: magabiztosan jutott tovább a PSG ellen a BL-ben, megnyerte a Magyar Kupát és hazai pályán legyőzte a Füchse Berlint.

Az egyénieskedés gondot okozhat a One Veszprém edzője szerint

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

Az egyénieskedés gondot okozhat a One Veszprém edzője szerint

Xavier Pascual csapata a negyeddöntő múltheti első összecsapásán úgy győzte le a Füchse Berlint 35–34-re, hogy ötgólos hátrányt dolgozott le. Nedim Remili hiányában a csapat kiváló egységet mutatott, a nem kiemelt csapatok közül pedig a veszprémiek az egyetlenek, akik előnyből várhatják a visszavágót.

„Kemény, nehéz mérkőzésen vagyunk túl, amelyen a szerintem támadásban biztosan a világ legjobb csapata ellen vívtunk meg. Boldog vagyok, hogy megnyertük a meccset, illetve, hogy van esélyünk bejutni a final fourba. A mentalitásnak azt kell tükröznie, hogy mi egy csapat vagyunk, egységként küzdünk, úgy vagyunk erősek. Nem azzal kell foglalkozni, hogy valaki lőtt 13 gólt az ellenféltől. Felőlem lőhet 25-öt is, ha közben az én csapatom nyeri meg a meccset. Én ezt bármikor aláírom. Ez nem játékosok harca, hanem két csapaté. Meg kell érteni, ez csapatsport, csak így lehet esélyünk nyerni. A Berlin ellen csak csapatként lehetünk sikeresek. Ha egyénieskedés van, nem nyerhetünk” – vélekedett a One Veszprém vezetőedzője, Xavi Pascual.

Az első meccsen a kispadról remekül beszálló Stefan Dodic kiválóan irányította a Veszprémet. A szerb válogatott játékmester négy gólt is szerzett az odavágón. Dodic úgy fogalmazott, az önbizalmával és az energiájával lepte meg a legjobban a német sztárcsapatot.

Megpróbáltam félelem nélkül, agresszíven játszani, támadásban, valamint védekezésben is intenzitást csempészni a játékunkba”

– ecsetelte Dodic, akit kissé váratlanul ért, hogy ennyi játékidőt kapott, de azt mondta, készen állt a feladatra. Szerinte a visszavágón a védekezés és a kellő fegyelmezettség lehet a kulcs, hogy elérjék a négyes döntőt.