A férfi kosárlabda NB I döntőjének ötödik mérkőzésén a Falco elképesztő játékkal, 113-82-re legyőzte idegenben a Szolnoki Olajbányász csapatát, így története során hetedszer lett magyar bajnok. A szombathelyi együttes már az első félidőben eldöntötte a finálét, a hazaiaknak gyakorlatilag esélyük sem volt a fordításra.

A Falco klasszisa, Perl Zoltán volt a mérkőzés legeredményesebb játékosa

Hetedszer a csúcson a Falco, összeomlott a Szolnok

A mindent eldöntő összecsapás előtt óriási volt a feszültség, hiszen az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc 2-2-re állt. A Falco azonban úgy érkezett meg Szolnokra, mintha egyetlen célja lenne: minél gyorsabban lezárni a döntőt. A vendégek 7-0-val kezdtek, és bár a Szolnok még kapaszkodott az első negyedben, a szombathelyiek sokkal pontosabban dobtak.

A második negyedben aztán jött a hidegzuhany a hazaiak számára. A Falco elképesztő tempót diktált, sorra estek a triplák, miközben a Szolnok támadásban teljesen szétesett. Váradi Benedek vezérletével folyamatosan nőtt a különbség, a félidőben már 63-49-re vezettek a vendégek.

A fordulás után sem változott a játék képe, sőt. A Falco gyakorlatilag átgázolt ellenfelén, a harmadik negyedben már közel harminc ponttal is vezetett. A szolnoki szurkolók döbbenten nézték, ahogy kedvenceik teljesen összeomlanak a szezon legfontosabb meccsén. A záró negyed már csak formalitás volt. A Falco átlépte a 100 dobott pontot is, miközben a Szolnok képtelen volt közelebb kerülni.

A legeredményesebb Falco-játékos Perl Zoltán lett 23 ponttal, de Váradi Benedek is parádézott, öt triplát dobva 21 pontig jutott. A szombathelyiek ezzel visszavágtak a tavaly elveszített döntőért, amikor éppen a Szolnok bizonyult jobbnak. A Falco 2008, 2019, 2021, 2022, 2023 és 2024 után nyerte meg ismét a bajnokságot.

Eredmény, döntő, 5. mérkőzés:

NHSZ-Szolnoki Olajbányász - Falco-Vulcano Energia KC Szombathely - 82-113 (22-32, 27-31, 13-28, 20-22)

Legjobb dobók: Krnjajszki 21, Darthard 18, Barnes 10, illetve Perl 23, Váradi 21, Whelan 16, Toro 15, Keller 13