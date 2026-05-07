Elfogytak a stratégiai partnerek. Rátgéber László, a Nemzeti Kosárlabda Akadémia szakmai és stratégiai igazgatója csütörtökön a közösségi oldalán arról írt: a pécsi kosárlabda egy olyan szintre jutott, hogy akár egy saját erőkre épülő, sikeres Euroliga-csapat is összeállhatna.

Mi lesz a pécsi kosárlabdával és Rátgéber Lászlóval?

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A női kosárlabda bajnoki döntőjének kedd esti összecsapásán biztossá vált, hogy az NKA Universitas Pécs fennállása első aranyérmét nyerte meg. A pécsi lányok ugyanis 3-0-ra, mondhatni söpréssel nyerték meg a finálét a DVTK ellen. Rátgéber László azonban nem ünnepelhetett sokáig: kétségbeesett üzenettel fordult a nyilvánossághoz.

Meg lehetne valósítani minden magyar sportág álomprogramját: megtartani értékeidet, mert van belőlük bőven, és hazahozni sajátjaidat, Juhász Dorkát, Takács-Kiss Virágot, Wentzel Nórát, Laczkó Sárát, és elindulni egy bivalyerős, csak saját erőkből álló csapattal az Euroligában”.

Hozzátette: ez lenne a követendő út mindenki számára, de ehhez nincsenek stratégiai partnereik, mert „azok, akik segíthettek volna, nem segítettek”.

„Úgy érzem, szakmailag és emberileg minden lehetséges dolgot megtettem ezért a csapatért. Elmentem a falig. Sokakkal tárgyaltam, sokakkal leültem. Öt éven keresztül. Sok ígéretet is kaptam, de ezekből nem lett piaci alapú támogatás. Úgy látom, új kapukat kell nyitni, és kiáltunk a megmentőkért” – írta Rátgéber, aki 1995 és 2006 között kilencszer volt bajnok a baranyaiakkal.

Leszögezte: ha a realitásokat nézi, ilyen anyagi kondíciók között nem tudják vállalni az Euroligát, és nem tudnak a mostaninál feljebb lépni.

A szakmai vezető elárulta: kérni fog tíz nap türelmi időt az edzőktől és a játékosoktól, de ha ezalatt sem sikerül megteremteni az Euroliga-szereplés feltételeit, akkor egyrészt „más szinten kell terveznünk a jövőnket”, másrészt fel kell adnia az akadémia felnőtt csapatainak menedzselését.

