A horvát srác, aki egy szinten dob a Golden State Warriors sztárjával, Stephen Curryvel. Vito Kucic, a KK Split 24 éves irányítója egy nem akármilyen teljesítményt tett le az asztalra, amivel nem hivatalos világrekorder lett.

Sok világhírű kosárlabdázó tíz hárompontost sem tud bedobni egymás után, nemhogy több mint százat. Vito Kukic, a KK Split horvát játékosa zsinórban 105 triplát zúdított a gyűrűbe, ezzel nem hivatalos világrekorder lett Stephen Curryvel együtt. A hihetetlen teljesítményről a klubja egy videóval számolt be, majd különleges részleteket is közöltek.

Stephen Curry több rekordot is megdöntött az NBA-ben
Fotó: RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Curry rekordját állította be Kukic

A 24 éves mesterlövész teljesítményét természetesen videóra is rögzítette a csapata, amely szintén kiemelte, hogy ez nem hivatalos világrekord. 2020-ban a Golden State Warrios legnagyobb sztárjáról is kikerült egy videó, amelyben 105 triplát dob be egymás után, a teljesítményét viszont leutánozták.

A mi Vitonk a Zabok elleni bemelegítés során 105 hárompontost dobott be egymás után, és erről felvételünk is van.”

Hozzátették, hogy Kukic produkciója előtt azért kell kalapot emelni, mivel a játékosnak pár nappal előtte volt szaruhártya-gyulladása, éppen ezért be volt kötve az egyik szeme.

