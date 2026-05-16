Sok világhírű kosárlabdázó tíz hárompontost sem tud bedobni egymás után, nemhogy több mint százat. Vito Kukic, a KK Split horvát játékosa zsinórban 105 triplát zúdított a gyűrűbe, ezzel nem hivatalos világrekorder lett Stephen Curryvel együtt. A hihetetlen teljesítményről a klubja egy videóval számolt be, majd különleges részleteket is közöltek.

Curry rekordját állította be Kukic

A 24 éves mesterlövész teljesítményét természetesen videóra is rögzítette a csapata, amely szintén kiemelte, hogy ez nem hivatalos világrekord. 2020-ban a Golden State Warrios legnagyobb sztárjáról is kikerült egy videó, amelyben 105 triplát dob be egymás után, a teljesítményét viszont leutánozták.

A mi Vitonk a Zabok elleni bemelegítés során 105 hárompontost dobott be egymás után, és erről felvételünk is van.”

Hozzátették, hogy Kukic produkciója előtt azért kell kalapot emelni, mivel a játékosnak pár nappal előtte volt szaruhártya-gyulladása, éppen ezért be volt kötve az egyik szeme.