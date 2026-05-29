Robbanások szakították félbe szerb bajnoki kézidöntőt, amely után a Vojvodina játékosai nem voltak hajlandóak folytatni a találkozót.

Robbanások szakították félbe szerb bajnoki kézidöntőt

Fotó: Facebook/Partizan

Robbanások szakították félbe a döntőt

A mérkőzés a 15. percben, 6–5-ös Vojvodina-vezetésnél szakadt félbe, amikor

a vendégszurkolókhoz köthető rendbontások miatt két hanggránát is felrobbant a pályán. A detonációk a játékvezető közelében történtek, és a Vojvodina horvát válogatott játékosa, Fran Mileta is megsérült: fülzúgás, szédülés és kisebb halláskárosodás miatt kórházi ellátásra szorult

– írja a Délmagyar.

A találkozó ezt követően hosszú kényszerszünetbe torkollott, a játékosok egy része visszatért a pályára, a Vojvodina viszont nem volt hajlandó folytatni a mérkőzést a kialakult biztonsági helyzetre hivatkozva. A bírók lefújták az összecsapást, ekkor úgy tűnt, hogy a Partizan 20–0-s eredménnyel megnyerte a második meccset.

Mivel az első találkozón a belgrádiak 33–27-re győztek, így ez azt jelentette volna, hogy a szerb bajnoki döntőben 2–0-val megszerezték a címet, és 2025 után 2026-ban is szerb bajnokok lettek férfi kézilabdában. Azt megelőzően a Vojvodina sorozatban tizenegyszer ült fel a trónra.

A történtek után azonban mindkét klub heves közleményben reagált: a Vojvodina a Partizan szurkolóit okolta a rendbontásért, míg a belgrádi klub vitatta a sérülések súlyosságát, és a mérkőzés újrajátszását követelte.

A szerb szövetség később napirendre tűzte az ügyet: az Arkus Liga döntése szerint a második meccset június 1-jén, zárt kapuk mögött újrajátsszák.

A feszült helyzetben a pályán kívül is folytatódott az üzengetés: a Vojvodina ironikus hangvételű közleményt adott ki, amelyben a felelősség kérdését élesen vitatta. Az újvidékiek szerint a biztonság nem volt garantált, ezért nem folytatták a meccset, és kifogásolták, hogy nem ürítették ki a vendégszektort.

Mint ismert, a Vojvodina edzője, Vladan Matics a nyártól az OTP Bank-Pick Szeged felnőtt- és utánpótlás játékosmegfigyelési igazgatója, valamint a nemzetközi kapcsolatok koordinátora lesz.