Az OTP Bank-Pick Szeged kettős vereséggel búcsúzott a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, a visszavágón meglehetősen nagy tempójú, rengeteg gólt hozó mérkőzésen, 45-37-re kikapott a címvédő német SC Magdeburg otthonában a párharc csütörtöki visszavágóján. A Szeged a 300. Bajnokok Ligája-meccsét, de számos hiányzóval kellett kiállnia a négyes döntő szempontjából sorsdöntő találkozón, amelyen még Mario Sostaricot is elveszítette.

82 gólt és kevés izgalmat hozott a Szeged BL-búcsúja

Fotó: Filip Singer / MTI/EPA

82 gólt és kevés izgalmat hozott a Szeged BL-búcsúja

A német bajnoki listavezető múlt szerdán 35-28-ra nyert a Pick Arénában. A június 13-14-én Kölnben sorra kerülő négyes döntőben a Magdeburg mellett a Veszprémet búcsúztató német Füchse Berlin, a Barcelona és a dán Aalborg HB szerepel majd. A történetük 300. BL-meccsét játszó vendégek keretéből Bodó Richárd, Lazar Kukic, Jérémy Toto, a hazaiaktól Philipp Weber, Sebastian Barthold és Nikola Portner hiányzott.

A továbbjutás már az első meccsen eldőlt, ennek ellenére a Magdeburg ügyelt rá a visszavágón, hogy könnyed, lendületes, látványos játékkal szolgálja ki közönségét. Az első félidő elején egy 4-0-s, később egy 5-1-es sorozattal rukkoltak elő a házigazdák, és a hajrában is magabiztosan őrizték előnyüket. A szünet előtt a Szeged piros lap miatt elveszítette a világbajnoki ezüstérmes horvát Mario Sostaricot, a csapatkapitány Bánhidi Bence találatával pedig 23-19 volt az állás a szünetben.

A bajnokságban már biztosan döntős szegediek megfogyatkozva is nagyszerűen küzdöttek, felzárkóztak mínusz kettőre, de a Magdeburgnak egy újabb 4-0-s szériával sikerült ismét ellépnie. Ezúttal már a 44. percben kialakult az az állás (35-28), ami a múlt héten a végeredmény volt a két csapat találkozóján. Egy újabb 5-1-es szakasszal folytatta a meccset a Magdeburg, amely 52 perc alatt mindössze nyolc lövést rontott.

A hazaiak a 44. góljukkal megdöntötték a klubrekordjukat, ugyanis ilyen sokszor még soha nem találtak a hálóba egy BL-meccsen. Az eddigi csúcsot a horvát PPD Zagreb otthonában 43-35-re megnyert novemberi csoportmérkőzés jelentette. A Szeged sem kapott még ilyen sokat: az eddigi negatív rekordot az Aalborg elleni találkozó jelentette, a dánok 2022 októberében 41-29-re nyertek a csongrádiak otthonában.