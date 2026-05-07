Az OTP Bank-Pick Szeged kettős vereséggel búcsúzott a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, a visszavágón meglehetősen nagy tempójú, rengeteg gólt hozó mérkőzésen, 45-37-re kikapott a címvédő német SC Magdeburg otthonában a párharc csütörtöki visszavágóján. A Szeged a 300. Bajnokok Ligája-meccsét, de számos hiányzóval kellett kiállnia a négyes döntő szempontjából sorsdöntő találkozón, amelyen még Mario Sostaricot is elveszítette.
82 gólt és kevés izgalmat hozott a Szeged BL-búcsúja
A német bajnoki listavezető múlt szerdán 35-28-ra nyert a Pick Arénában. A június 13-14-én Kölnben sorra kerülő négyes döntőben a Magdeburg mellett a Veszprémet búcsúztató német Füchse Berlin, a Barcelona és a dán Aalborg HB szerepel majd. A történetük 300. BL-meccsét játszó vendégek keretéből Bodó Richárd, Lazar Kukic, Jérémy Toto, a hazaiaktól Philipp Weber, Sebastian Barthold és Nikola Portner hiányzott.
A továbbjutás már az első meccsen eldőlt, ennek ellenére a Magdeburg ügyelt rá a visszavágón, hogy könnyed, lendületes, látványos játékkal szolgálja ki közönségét. Az első félidő elején egy 4-0-s, később egy 5-1-es sorozattal rukkoltak elő a házigazdák, és a hajrában is magabiztosan őrizték előnyüket. A szünet előtt a Szeged piros lap miatt elveszítette a világbajnoki ezüstérmes horvát Mario Sostaricot, a csapatkapitány Bánhidi Bence találatával pedig 23-19 volt az állás a szünetben.
A bajnokságban már biztosan döntős szegediek megfogyatkozva is nagyszerűen küzdöttek, felzárkóztak mínusz kettőre, de a Magdeburgnak egy újabb 4-0-s szériával sikerült ismét ellépnie. Ezúttal már a 44. percben kialakult az az állás (35-28), ami a múlt héten a végeredmény volt a két csapat találkozóján. Egy újabb 5-1-es szakasszal folytatta a meccset a Magdeburg, amely 52 perc alatt mindössze nyolc lövést rontott.
A hazaiak a 44. góljukkal megdöntötték a klubrekordjukat, ugyanis ilyen sokszor még soha nem találtak a hálóba egy BL-meccsen. Az eddigi csúcsot a horvát PPD Zagreb otthonában 43-35-re megnyert novemberi csoportmérkőzés jelentette. A Szeged sem kapott még ilyen sokat: az eddigi negatív rekordot az Aalborg elleni találkozó jelentette, a dánok 2022 októberében 41-29-re nyertek a csongrádiak otthonában.
Janus Dadi Smárason hét, Imanol Garciandía hat, Bánhidi Bence öt gólt lőtt, Mikler Roland két, Tobias Thulin hét védéssel zárt. A túloldalon Omar Ingi Magnusson nyolc, Daniel Pettersson hét találattal, Sergey Hernández hét, Matej Mandic négy védéssel vette ki részét a győzelemből.
A két csapat nyolcadik alkalommal találkozott egymással, egy szegedi siker mellett hetedszer győzött a Magdeburg.
A csongrádiak 1996-ban szerepeltek először a BL-ben, de még egyszer sem jutottak az elődöntőbe. Az 1982-ben debütált Veszprém tízszer volt tagja a legjobb négy mezőnyének, legutóbb 2022-ben.
Eredmény, negyeddöntő, visszavágó:
SC Magdeburg (német) - OTP Bank-Pick Szeged 45-37 (23-19)
továbbjutott: a Magdeburg kettős győzelemmel, 80-65-ös összesítéssel.
lövések/gólok: 55/45, illetve 49/35
gólok hétméteresből: 5/5, illetve 5/2
kiállítások: 8, illetve 10 perc