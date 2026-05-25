A Tisza-parti klub egy hónappal ezelőtt jelentette be, hogy szerződtette az ukrán átlövőt. A Vardar Szkopjét elhagyó játékos nem hagy magának sok időt a pihenésre, ami előtt csatlakozna az OTP Bank-Pick Szeged csapatához.

Meglepő döntést hozott az új igazolás. Az OTP Bank-Pick Szeged ukrán átlövője a szezon zárását követően játszani fog a Bajnokok Ligájában. Európában viszont nem rendeznek mérkőzéseket a nyár folyamán a legmagasabb szintű nemzetközi kupasorozatban.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Meglepő helyen maradhat formában a Szeged új átlövője

Dmitro Horiha szerződtetését egy hónappal ezelőtt jelentette be a szegedi klub. Az ukrán válogatott átlövő viszont nem egészen szokványos módon tölti majd pihenő idejét. A 28 éves lövő május 30-án fejezi be szezonját jelenlegi állomáshelyén, Szkopjéban. Ezt követően pedig csatlakozik a Al-Khaleej együtteséhez és az Ázsiai Bajnokok Ligájában erősíti majd szaúdiakat.

Az ázsiai BL-t június 6. és 16. között rendezik Kuvaitban, a torna győztese ott lehet az őszi klubvilágbajnokságon. Horiha döntése meglepő, de a Szegeddel július 1-jén életbe lépő kontraktusát nem szegi meg.

