A szerb csapat vasárnap 17.30-tól lépnek pályára Veszprémben, a tét pedig óriási: kijutás a januári, németországi világbajnokságra. A párharc első mérkőzésén Szerbia ugyan hétgólos előnyben is volt, végül csak két találattal győzött, így teljesen nyílt maradt a továbbjutás kérdése.

A szerb csapatkapitány ledöbbent Bánhidi Bencétől

Mit gondol a magyarokról a szerb csapat kapitánya?

Mijajlo Marsenić elárulta, vegyes érzésekkel zárta az első találkozót.

„Fantasztikus volt a hangulat és nagy győzelmet arattunk egy komoly ellenfél ellen, de maradt bennem némi keserűség amiatt, hogy kiengedtük a kezünkből a nagyobb előnyt. Ugyanakkor

lehet, hogy ez így jobb. Ha sokkal nagyobb különbséggel nyerünk, a mentalitásunkat ismerve talán egy kis lazítás következett volna"

– mondta a csapatkapitány. A szerbek egyik legnagyobb feladata ismét a fizikálisan rendkívül erős magyar fal áttörése lesz. Marsenić külön kiemelte a magyar válogatott beállóját, Bence Bánhidi, aki komoly kihívást jelentett számára az első mérkőzésen.

„Őszintén szólva meglepett Bánhidi. Rég játszottam ellene, de talán még sosem találkoztam ilyen erős beállóval. Visszanéztem a meccset, láttam, hol hibáztam, és biztos vagyok benne, hogy a visszavágón jobban fog menni" – fogalmazott.

A szerb sztár szerint kulcsfontosságú lesz a mérkőzés eleje, mert nem engedhetik, hogy a várhatóan telt házas veszprémi közönség túl nagy lendületet adjon a magyaroknak. „Nem védekezni jöttünk, hanem győzni. Már az elején meg kell mutatnunk, hogy kemény ellenfelek leszünk – hangsúlyozta.

Marsenić arról is beszélt, hogy a csapat érzi a nyomást, hiszen hatalmas csalódás lenne újabb világbajnokságról lemaradniuk. A szerbek legutóbb drámai körülmények között, egy utolsó pillanatban kapott góllal bukták el a kijutást a spanyolok ellen.

A rutinos játékos ugyanakkor bízik abban, hogy a válogatott elbírja a terhet:

Mindenki érzi a feszültséget, de nem szabad túlgondolni a helyzetet. Hiszek ebben a csapatban és a közös munkában"

– mondta.

Marsenić klubszinten is kiváló idényt fut a Füchse Berlin együttesével, amellyel megnyerte a Német Kupát és bejutott a kézilabda Bajnokok Ligája kölni négyes döntőjébe. A szerb klasszis szerint azonban a világbajnoki kijutás legalább akkora siker lenne számára, mint a klubtrófeák megszerzése.