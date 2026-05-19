A kialakult helyzetről megszólalt a szerb vízilabda egyik legnagyobb legendája, Filip Filipovics is.

Kemény szavakkal üzent a szerb legenda, Filip Filipovics

Mit gondol a botrányról a szerb póló egyik legnagyobb legendája?

A kétszeres olimpiai bajnok klasszis a „Miljanov korner” podcast vendégeként beszélt a sportág jelenlegi állapotáról, a rendszer hibáiról és arról, hogyan lehetne kivezetni a szerb pólót a válságból.

„Ha van sportág, amely képes túlélni egy ilyen krízist, akkor az a vízilabda” – fogalmazott Filipovis, aki szerint a problémák nem most kezdődtek, hanem évek óta halmozódnak.

A legenda úgy látja, a legnagyobb gond az, hogy a sportág szereplői nem tudnak közös stratégiát kialakítani.

A megoldás létezik, de rendszerszintűnek, hosszú távúnak kell lennie, és túl kell mutatnia az egyéni érdekeken”

– hangsúlyozta.

Filipovics szerint a játékosok sem tudják teljesen kizárni a medencén kívüli konfliktusokat. Úgy véli, a klubérdekek és a belső feszültségek hosszú ideje akadályozzák a fejlődést, miközben a szerb vízilabda továbbra is hatalmas hagyományokra épül.

A legendás pólós pályafutásáról is beszélt az interjúban. Elmondta, hogy számára nem feltétlenül a megnyert trófeák jelentették a legszebb emlékeket, hanem az odáig vezető út.

„A vereség ugyanúgy része a sportnak, és bennünket generációként éppen ez formált. Egyedül semmit sem értem volna el. A vízilabda csapatsport, együtt mindenre képesek voltunk” – mondta a korábban Szolnokon is megfordult klasszis.

A szerb vízilabda társadalmi megítéléséről is markáns véleményt fogalmazott meg. Szerinte a sportág ugyan rendkívül népszerű és tisztelt Szerbiában, az állam részéről nem mindig kapta meg azt az elismerést, amit az elmúlt évtizedek sikerei alapján megérdemelt volna.

„Lehet, hogy nem kerestünk annyit, mint amennyit nyertünk, de amikor a hazádért játszol, a pénz többé nem számít” – jelentette ki.

Filipovics korábban inkább focista akart lenni

Filipovics felidézte azt is, hogyan került gyerekként a Partizanhoz. Eredetileg futballozni szeretett volna, de végül a vízilabda mellett kötött ki, és már 13-14 évesen az első csapattal edzett. A fiatal sportolók fejlődésében kulcsszerepet tulajdonít az edzőknek, akik szerinte ma még nehezebb helyzetben vannak, mint a kilencvenes években.

A gyerekek szivacsként szívnak magukba mindent. Az edzők feladata, hogy megszerettessék velük a sportot, ne kötelességként tekintsenek az edzésekre”

– fogalmazott.