Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Komoly válság rázta meg a szerb vízilabdát az elmúlt napokban: távozott posztjáról az olimpiai és Európa-bajnok szövetségi kapitány, Uros Sztevanovics, miután a szövetség új elnöke, Szlobodan Soro nyilvánosan bírálta, sőt egy zsarolási botránnyal is összefüggésbe hozta. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy a kapitány lemondását követően tizenegy válogatott játékos is jelezte, nem kíván szerepelni a nemzeti csapatban. A botrányról a szerbek legendája, Filip Filipovics is elmondta a véleményét.

A kialakult helyzetről megszólalt a szerb vízilabda egyik legnagyobb legendája, Filip Filipovics is.

Kemény szavakkal üzent a szerb legenda, Filip Filipovics
Kemény szavakkal üzent a szerb legenda, Filip Filipovics
Fotó: ANGELA WEISS / AFP

Mit gondol a botrányról a szerb póló egyik legnagyobb legendája?

A kétszeres olimpiai bajnok klasszis a „Miljanov korner” podcast vendégeként beszélt a sportág jelenlegi állapotáról, a rendszer hibáiról és arról, hogyan lehetne kivezetni a szerb pólót a válságból.

„Ha van sportág, amely képes túlélni egy ilyen krízist, akkor az a vízilabda” – fogalmazott Filipovis, aki szerint a problémák nem most kezdődtek, hanem évek óta halmozódnak. 

A legenda úgy látja, a legnagyobb gond az, hogy a sportág szereplői nem tudnak közös stratégiát kialakítani.

 A megoldás létezik, de rendszerszintűnek, hosszú távúnak kell lennie, és túl kell mutatnia az egyéni érdekeken” 

– hangsúlyozta.

Filipovics szerint a játékosok sem tudják teljesen kizárni a medencén kívüli konfliktusokat. Úgy véli, a klubérdekek és a belső feszültségek hosszú ideje akadályozzák a fejlődést, miközben a szerb vízilabda továbbra is hatalmas hagyományokra épül.

A legendás pólós pályafutásáról is beszélt az interjúban. Elmondta, hogy számára nem feltétlenül a megnyert trófeák jelentették a legszebb emlékeket, hanem az odáig vezető út.

„A vereség ugyanúgy része a sportnak, és bennünket generációként éppen ez formált. Egyedül semmit sem értem volna el. A vízilabda csapatsport, együtt mindenre képesek voltunk” – mondta a korábban Szolnokon is megfordult klasszis.

A szerb vízilabda társadalmi megítéléséről is markáns véleményt fogalmazott meg. Szerinte a sportág ugyan rendkívül népszerű és tisztelt Szerbiában, az állam részéről nem mindig kapta meg azt az elismerést, amit az elmúlt évtizedek sikerei alapján megérdemelt volna.

„Lehet, hogy nem kerestünk annyit, mint amennyit nyertünk, de amikor a hazádért játszol, a pénz többé nem számít” – jelentette ki.

Serbia's Filip Filipovic celebates winning the Tokyo 2020 Olympic Games men's water polo semi-final match between Serbia and Spain at the Tatsumi Water Polo Centre in Tokyo on August 6, 2021. (Photo by Martin BERNETTI / AFP)
Filipovics korábban inkább focista akart lenni
Fotó: MARTIN BERNETTI / AFP

Filipovics felidézte azt is, hogyan került gyerekként a Partizanhoz. Eredetileg futballozni szeretett volna, de végül a vízilabda mellett kötött ki, és már 13-14 évesen az első csapattal edzett. A fiatal sportolók fejlődésében kulcsszerepet tulajdonít az edzőknek, akik szerinte ma még nehezebb helyzetben vannak, mint a kilencvenes években.

A gyerekek szivacsként szívnak magukba mindent. Az edzők feladata, hogy megszerettessék velük a sportot, ne kötelességként tekintsenek az edzésekre” 

– fogalmazott.

Az olimpiai aranyéremhez vezető út sem volt egyszerű számára. Elárulta, hogy a londoni olimpián elszenvedett olaszok elleni veresége után komolyan attól tartott, soha nem nyernek ötkarikás aranyat.

„Akkor azt mondtam: vége. Talán minden idők legerősebb generációja voltunk, mégsem tudtuk kezelni saját magunkat a legfontosabb pillanatokban” – emlékezett vissza.

A szerb legenda jelenleg az orosz vízilabda fejlesztésén dolgozik egy 2032-es brisbane-i olimpiai projekt részeként. A program célja, hogy új alapokra helyezzék az orosz pólót, amely 2004 óta nem tudott jelentős nemzetközi eredményt felmutatni.

A beszélgetés végén Filipovics a fiatal sportolóknak is üzent.

„Sosem szabad feladni. A győzelem nem csak az eredményről szól, hanem arról is, hogy minden bukás után képesek vagyunk felállni” – idézte Nelson Mandela gondolatát a szerb legenda.

  • Kapcsolódó cikkek:
Hogy micsoda? Az olimpiai bajnok szerb pólóválogatott 11 játékosa is lemondta a válogatottságot
A Magyar Kupa-győztes nem állt ki a bojkottáló csapattársak mellett

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!