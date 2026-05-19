A kialakult helyzetről megszólalt a szerb vízilabda egyik legnagyobb legendája, Filip Filipovics is.
Mit gondol a botrányról a szerb póló egyik legnagyobb legendája?
A kétszeres olimpiai bajnok klasszis a „Miljanov korner” podcast vendégeként beszélt a sportág jelenlegi állapotáról, a rendszer hibáiról és arról, hogyan lehetne kivezetni a szerb pólót a válságból.
„Ha van sportág, amely képes túlélni egy ilyen krízist, akkor az a vízilabda” – fogalmazott Filipovis, aki szerint a problémák nem most kezdődtek, hanem évek óta halmozódnak.
A legenda úgy látja, a legnagyobb gond az, hogy a sportág szereplői nem tudnak közös stratégiát kialakítani.
A megoldás létezik, de rendszerszintűnek, hosszú távúnak kell lennie, és túl kell mutatnia az egyéni érdekeken”
– hangsúlyozta.
Filipovics szerint a játékosok sem tudják teljesen kizárni a medencén kívüli konfliktusokat. Úgy véli, a klubérdekek és a belső feszültségek hosszú ideje akadályozzák a fejlődést, miközben a szerb vízilabda továbbra is hatalmas hagyományokra épül.
A legendás pólós pályafutásáról is beszélt az interjúban. Elmondta, hogy számára nem feltétlenül a megnyert trófeák jelentették a legszebb emlékeket, hanem az odáig vezető út.
„A vereség ugyanúgy része a sportnak, és bennünket generációként éppen ez formált. Egyedül semmit sem értem volna el. A vízilabda csapatsport, együtt mindenre képesek voltunk” – mondta a korábban Szolnokon is megfordult klasszis.
A szerb vízilabda társadalmi megítéléséről is markáns véleményt fogalmazott meg. Szerinte a sportág ugyan rendkívül népszerű és tisztelt Szerbiában, az állam részéről nem mindig kapta meg azt az elismerést, amit az elmúlt évtizedek sikerei alapján megérdemelt volna.
„Lehet, hogy nem kerestünk annyit, mint amennyit nyertünk, de amikor a hazádért játszol, a pénz többé nem számít” – jelentette ki.
Filipovics felidézte azt is, hogyan került gyerekként a Partizanhoz. Eredetileg futballozni szeretett volna, de végül a vízilabda mellett kötött ki, és már 13-14 évesen az első csapattal edzett. A fiatal sportolók fejlődésében kulcsszerepet tulajdonít az edzőknek, akik szerinte ma még nehezebb helyzetben vannak, mint a kilencvenes években.
A gyerekek szivacsként szívnak magukba mindent. Az edzők feladata, hogy megszerettessék velük a sportot, ne kötelességként tekintsenek az edzésekre”
– fogalmazott.
Az olimpiai aranyéremhez vezető út sem volt egyszerű számára. Elárulta, hogy a londoni olimpián elszenvedett olaszok elleni veresége után komolyan attól tartott, soha nem nyernek ötkarikás aranyat.
„Akkor azt mondtam: vége. Talán minden idők legerősebb generációja voltunk, mégsem tudtuk kezelni saját magunkat a legfontosabb pillanatokban” – emlékezett vissza.
A szerb legenda jelenleg az orosz vízilabda fejlesztésén dolgozik egy 2032-es brisbane-i olimpiai projekt részeként. A program célja, hogy új alapokra helyezzék az orosz pólót, amely 2004 óta nem tudott jelentős nemzetközi eredményt felmutatni.
A beszélgetés végén Filipovics a fiatal sportolóknak is üzent.
„Sosem szabad feladni. A győzelem nem csak az eredményről szól, hanem arról is, hogy minden bukás után képesek vagyunk felállni” – idézte Nelson Mandela gondolatát a szerb legenda.
- Kapcsolódó cikkek: