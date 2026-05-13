A Honvéd egy hete ugyancsak egy találattal, 15-14-re nyert a BVSC vendégeként, ezzel 6-3-ra alakította az állást és az újabb siker már finálét ért Szívós Márton együttese számára a hét pontig tartó ütközetben. A két csapat az alap- és a középszakaszban is emlékezetes összecsapást vívott egymással, mindkét találkozón ötméteresek döntöttek és mindkétszer az aktuális vendég nyert. Ezúttal nagyon dinamikusan kezdett a Konferencia Kupában, azaz a harmadik számú európai kupasorozatban ezüstérmes Honvéd, 3-0-ra elhúzott, majd 4-1-gyel zárta az első szakaszt. A folytatásban sokáig jól sáfárkodott az előnyével, a harmadik negyedet viszont a BVSC - amely a második számú kontinentális sorozatban, az Eurokupában az elődöntőben búcsúzott - 6-4-re nyerte.

Szívós Márton mindig együtt él a játékkal

Az utolsó nyolc percben többször is közel került az egyenlítéshez a vasutascsapat, de háromszor is kihasználatlanul maradt a lehetőség emberelőnyben. A hajrához közeledve a Honvéd 14-11-re alakíthatta volna az állást, ehelyett 13-12 lett, majd az utolsó akciónál, időkérést követően fórban a BVSC nem tudott egyenlíteni, a kimaradt lövés után a labda eltűnt a víz alatt, a bírók azonban nem ítéltek ezért semmit, így maradt a 13-12-es Honvéd-győzelem. A Honvédból Nikola Moskov és Simon Henrik három-három góllal emelkedett ki, a BVSC-ben Csapó Miklós talált háromszor a kapuba.

A Budapest Honvéd 19 év után jutott be ismét a bajnoki döntőbe, ahol a címvédő Ferencváros lesz az ellenfele.