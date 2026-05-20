A korábbi női szövetségi kapitány a Dunaújváros serdülőcsapatának edzőjeként egy elveszített bajnoki döntő után kapott piros lapot, majd nyílt levélben bírálta a játékvezetést és a sportág működését. Mihók Attila szerint a saját büntetése jogos volt, ugyanakkor úgy véli, a hasonló esetek kiváltó okait is meg kellene vizsgálni.

Kifakadt a korábbi magyar szövetségi kapitány, Mihók Attila

A korábbi szövetségi kapitány botrányosan viselkedett?

Az 52 éves szakember a beszámolók szerint az ominózus incidens során földhöz vágott egy műanyag jelzőeszközt, indulatosan gesztikulált, és a felvételek tanúsága szerint még a játékvezető kezét is megfogta. A bíráskodással elégedetlen Mihók az eset után reformokat és nagyobb átláthatóságot sürgetett a sportágban, ugyanakkor volt, amiről hallgatott. A Magyar Nemzet beszámolt róla, hogy a helyszínen tartózkodók szerint az ingerült tréner kifakadása túlmutathatott egy szokásos edzői reklamáláson.

Többen úgy érezték, hogy Mihók szájából sértő, a női játékvezetőt női mivoltában is lealacsonyító kifejezések hangozhattak el.

A beszámoló szerint ezek részletei akár a mérkőzés jegyzőkönyvébe is bekerülhettek, mindez pedig egészen más megvilágításba helyezi az edző kifakadását.

Madaras Norbert reagált a botrányra

Az ügyben megszólalt Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke is, akivel Mihók telefonon egyeztetett. A szövetség első embere hivatalosan nem kívánt részletesen reagálni a botrányra, de nem is ment el szó nélkül mellette.

Az MVLSZ elnök, Madaras Norbert szerint alaposan ki fogják vizsgálni az ügyet

A mérkőzést követően azonnal cselekedtünk, és minden érintettet bevonunk az ügy kivizsgálásába, mert a játékvezetés és az elfogadhatatlan edzői reakció kérdéskörét is alaposan meg kell vizsgálnunk.

A vízilabda nem erről szól, és nem is szólhat erről” – fogalmazott Madaras Norbert, aki hozzátette, az eset nem marad következmények nélkül.

Mihók Attilának minden bizonnyal fegyelmi eljárás keretében kell magyarázatot adnia a viselkedéséért, ugyanakkor az alapproblémát, az esetlegesen részrehajló játékvezetői ténykedést sem lehet figyelmen kívül hagyni.