A korábbi szövetségi kapitány, Mihók Attila a drámai végjátékban a kiállítás sorsára jutott, majd érthetetlen játékvezetői döntésről és felfogásról beszélt, s reformot sürget. A korábbi szövetségi kapitány a szövetség elnökét is felhívta – szúrta ki a Magyar Nemzet.

Kiakadt a korábbi magyar szövetségi kapitány, Mihók Attila

A korábbi szövetségi kapitány kiakadt. Mi történt?

„Nagyon-nagyon sajnálom, hogy az elmúlt években

a negyedik bajnoki döntőn is ugyanazt a bírópárost sikerült megkapnunk. Nehezen magyarázható és felfogható, hogy a magyar vízilabdában miért nincs Debreceni Nórán és Bors Dorottyán kívül olyan, aki le tud fújni egy UVSE–Dunaújváros meccset.”

Mihók elismerte, hogy jogos volt a kiállítása –

bóját vágott a földhöz és rászólt a bíróra –, de hangsúlyozta, hogy az elmúlt hat-hét évben sem hazai, sem nemzetközi szinten nem kapott piros lapot. A szövetség elnökével, Madaras Norberttel is egyeztetett telefonon, majd független vizsgálóbizottság felállítását indítványozta.

„Talán ritkábban fordulnának elő ezek a kifogásolható magatartásformák, ha

az ilyen esetek után valóban körültekintően megvizsgálná egy független bizottság – nem a játékvezetői rendszer és nem az érintett ellenőr köre –, hogy mi váltotta ki ezt az egyébként helytelen reakciót.”

A nyolcszoros magyar bajnok edző szerint a problémának „rengeteg érintettje van”, a hallgatás azonban hagyomány a magyar pólóban. A Magyar Vízilabda-szövetség az ügyre érdemben nem kívánt reagálni.

Mihók Attila kiállítása és dühös reakciója 1 óra 14 percnél látható: