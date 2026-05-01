Magyar csapat még soha nem jutott döntőbe a kézilabda Európa Kupában, 1996-ban a Szeged, 2024-ben pedig a Ferencváros jutott az elődöntőig. A párharc első mérkőzését a Tatabánya 33-31-re elveszítette múlt vasárnap Ljubuskiban, így összesítésben 68-67-re kerekedett felül és története első fináléjára készülhet nemzetközi porondon.

Hatalmasat küzdött a döntőért a MOL Tatabánya

A Tatabánya korábban a norvég Naerbö IL és Runar Sandefjord, illetve a svájci HSC Suhr Aarau és a török Nilüfer Belediyespor együttesét búcsúztatta a harmadik számú európai kupasorozatban. Keretéből ezúttal Josip Sarac, Terjék Roland és Temesvári Gábor hiányzott.

Az első két gólt a házigazda szerezte, a találkozó elején a Tatabánya volt lépéselőnyben, 12 perc elteltével, 7-6-nál vezetett először a bosnyák alakulat, aztán 8-8-ról egy hármas sorozattal ellépett az Izvidac, a 18. percben viszont piros lap miatt elvesztette az addigi találatai harmadát jegyző Diano Ceskót. Ennek ellenére a vendégek 15-11-re eltávolodtak a sokat hibázó magyar csapattól, amely az első félidő kissé kaotikus hajrájában összeszedte magát, a többi között Andó Arián hetesvédésének és egy kettős emberhátrányban szerzett gólnak köszönhetően a pihenőig megfordította az állást.

Andó Arián, a Tatabánya kapusa (k) a férfi kézilabda Európa Kupa elődöntőjében.

A fordulást követően is szoros volt az eredmény, egyik fél sem tudott elszakadni, miközben a házigazdát több ízben vitatott ítéletek sújtották. A záró negyedórába 28-28-as állásnál léptek be a felek, innen viszont a Tatabánya tudott előnyt kidolgozni, tette ezt úgy, hogy az utolsó tíz percen belül már nemcsak a meccsen, de a párharcon belül is vezetett (34-31). A végjátékban Andó újfent fontos pillanatban hárított hétméterest, az eredmény pedig a kritikus két-három találat különbségnél billegett. A dudaszó előtti két perc jelentős részében emberhátrányban kézilabdázott a Tatabánya, az utolsó percben már négy gól is volt előnye, ebből a fináléhoz szükséges hármat meg is őrzött a végéig.

A meccs legeredményesebbjeként Demis Grigoras kilenc találattal, Andó Arián kilenc, míg Székely Márton két védéssel vette ki részét a sikerből. A túloldalon Aldin Alihodzic öt, Milos Knezevic négy lövést hatástalanított, Fahrudin Melic hétszer volt eredményes.