Dróth Zoltán olyan megalázó gólt szerzett, hogy az egész csarnok beleremegett. A magyar futsallegenda ismét kupagyőzelmet ünnepelhetett, a Veszprém alaposan helyben hagyta az újpestet.

Fotó: Katona Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Csodagólt szerzett az Újpest ellen Dróth Zoltán

A fővárosiak egy végletekig kiélezett mérkőzésen büntetőpárbaj után jutottak döntőbe, míg a házigazda magabiztos 6-1-es sikerrel búcsúztatta a címvédő Berettyóújfalut szombaton az elődöntőben.

A hangulatra ezúttal sem lehetett panasz, mivel a Március 15. Úti Sportcsarnokban a veszprémi szurkolók végig énekeltek és buzdították a bakonyiakat a kupadöntőben. A játékosok pedig támadó játékkal igyekeztek kiszolgálni drukkereiket. A hetedik percben érkezett is Dróth Zoltán passza Hadházi Sándornak, aki bal oldalról éles szögből vette be az újpesti kaput. Két perccel később Suscsák Máté lövését még blokkolni tudták a bakonyiak, a következő szögletből azonban egyenlített a bajnoki góllövőlista magyar éllovasa (1-1). A gólpassza után Dróth a 14. percben iratkozott fel a gólszerzők közé, ráadásul egy látványos, sarkazós találattal szerzett vezetést a Veszprémnek.

A fordulás után szinte azonnal betalált a Veszprém (3-1), az újpestiek csapatkapitánya, Östör Martin viszont a 24. percben szépített, majd Hadzsi Máté egyenlített (3-3). Hadházi több ígéretes akcióból is beverekedte magát a kapu elé, egy perccel az egyenlítést követően pedig vissza is ragadta a vezetést (4-3), majd a 38. percben Dorogi Benjamin állította be az 5-3-as végeredményt.

Férfi futsal Magyar Kupa, döntő:

Vehir.hu Veszprém-Újpest FC 5-3 (2-1)

gól: Hadházi (7., 33.), Dróth (14.), Dos Santos (21.), Dorogi (38.), illetve Suscsák (10.), Östör (24.), Hadzsi (31.)