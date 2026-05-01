Majoross Gergely által irányított magyar jégkorong-válogatott a felkészülés során eddig hat mérkőzést játszott, ötször kikapott, és egy hosszabbításos győzelmet aratott.

A férfi jégkorong-válogatott szoros meccset játszott a norvég csapattal

Szoros meccset játszott a magyar jégkorong-válogatott

Most a szintén élvonalbeli norvégokkal találkozott, és a magyar szövetség közösségi oldalának beszámolója alapján az első két harmadot a skandináv, a záró felvonást a magyar együttes nyerte egy találattal, emellett mindkét csapat szerzett egy-egy meg nem adott gólt is.

Felkészülési mérkőzés:

Norvégia-Magyarország 2-1 (1-0, 1-0, 0-1)

a magyarok gólszerzője: Hári

A magyarok szombaton Odensében a házigazda dánokkal találkoznak.