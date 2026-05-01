Szoros meccset játszott a vb-re készülő magyar hokiválogatott. A magyar jégkorong-válogatott 2-1-re kikapott a norvég csapattól Koppenhágában a két hét múlva kezdődő elitvilágbajnokságra készülő csapatok mérkőzésén.
Majoross Gergely által irányított magyar jégkorong-válogatott a felkészülés során eddig hat mérkőzést játszott, ötször kikapott, és egy hosszabbításos győzelmet aratott.
Most a szintén élvonalbeli norvégokkal találkozott, és a magyar szövetség közösségi oldalának beszámolója alapján az első két harmadot a skandináv, a záró felvonást a magyar együttes nyerte egy találattal, emellett mindkét csapat szerzett egy-egy meg nem adott gólt is.
Felkészülési mérkőzés:
Norvégia-Magyarország 2-1 (1-0, 1-0, 0-1)
a magyarok gólszerzője: Hári
A magyarok szombaton Odensében a házigazda dánokkal találkoznak.
