Erre ki számított? Lemondta a válogatottságot a korábbi csapatkapitány Dubei Debóra, az UNI Győr kosárlabdázója.

A  UNI Győr 29 éves válogatott játékosa a Nemzeti Sportnak elmondta, Völgyi Péter szövetségi kapitány először nem örült a döntésének, de elfogadta és tiszteletben tartja azt. 

Dubei Debóra lemondta a válogatottságot
Fotó: BURAK BASTURK / Middle East Images


Miért döntött így a válogatott csapatkapitánya?

„Múlt hétfőn felhívtam Völgyi Péter szövetségi kapitányt, aki 

meglepődve fogadta a döntésemet, nem is nagyon akarta elfogadni. Szombaton ültünk le, és beszéltük meg a dolgokat, elmondtam, hogy miért jutottam el idáig és mi a helyzet. Hazudnék, ha azt mondanám, örült neki, de végül elfogadta, nem is tudott mást tenni. A lányokkal hétfőn közöltem a hírt 

– ők is tudják, sokat tettem a válogatottért, és biztosan megértik a döntésemet."

Hozzátette, így érzi kereknek a karrierjét, 

a mindent eldöntő, törökök elleni selejtezőmérkőzés volt márciusban a válogatott karrierjének csúcspontja, legkedvesebb emléke pedig a csehek elleni győztes kosara marad a 2023-as Európa-bajnoki negyeddöntőből.

Dubei Debóra 2015-ben mutatkozott be a nemzeti csapatban, a 2017-es Eb-n még kisebb szerep hárult rá, de 2019-ben már tevékeny részese volt a hetedik hely megszerzésének. A 2023-as negyeddöntőt az ő kosarával nyerték meg Ljubljanában a magyarok, akik akkor 26 év után jutottak be a kontinenstorna elődöntőjébe, s végül a negyedik helyen végeztek. A győri bedobó márciusban az isztambuli vb-selejtezőtornán meghatározó szerepet játszott abban, hogy a válogatott 28 év után ismét kijutott a világbajnokságra.

