A One Veszprém számára rémálomszerűen indult a berlini visszavágó: a Füchse már a negyedik percben 5-1-re vezetett, Dejan Milosavljev védései után pedig sorra jöttek a német gólok. A magyar bajnok sokáig csak kapaszkodott, 17-11-nél már hatgólos hátrányban is volt, ráadásul Luka Cindric megsérült, és le kellett támogatni a pályáról.

Itt még a veszprémi Ligetvári áll nyerésre, de végül Gidsel csapata jutott be a négy közé.

Innen azonban elképesztő tartásról tett tanúbizonyságot Xavi Pascual csapata. A Veszprém a szünet előtt 4-0-s sorozatot produkált, a második félidő elején pedig ki is egyenlített. A folytatásban végig hatalmas csata zajlott, a Berlin többször is ellépett, de a magyar csapat mindig visszajött a meccsbe.

A hajrában már minden labdának óriási jelentősége volt. Hugo Descat kihagyott egy fontos hétméterest, Ahmed Hesham viszont negyven másodperccel a vége előtt betalált, így összesítésben döntetlenre állt a párharc. Ekkor jött az a végjáték, amelyről még sokáig beszélnek majd.

Gidsel hibázott, a bírók döntése sokkolta a Veszprémet

A Veszprém hivatalos honlapjának beszámolója szerint az utolsó berlini támadásnál Mathias Gidsel, a világ jelenlegi legjobb kézilabdázója eladta a labdát, majd a földön fekve nem adta vissza azonnal azt a veszprémieknek. A magyar csapat így nem tudott gyorsan indulni, miközben a továbbjutás akár egyetlen jó döntésen is múlhatott volna.

A késleltetésért nem járt hétméteres, ahogy az utolsó másodpercekben Ivan Martinovic levegőben történő meglökése után sem kapott büntetőt a Veszprém. A játékvezetők hosszú videózás után csak kétperces kiállítást és időn túli szabaddobást ítéltek, ebből pedig már nem született gól.

Xavi Pascual a találkozó után visszafogottan, de egyértelműen utalt a vitatott esetre a One Veszprém hivatalos honlapja szerint.

„Ez a sport. Megint elképesztőt nyújtottunk egy topcsapat ellen. Tavaly egy góllal estünk ki, most hetesekkel. Úgy gondolom, az ő szintjükön vagyunk, talán egy kis lépéssel hátra. A hibáink után nyugodtan maradtunk, ez fontos volt.”

Az utolsó támadásnál kulcsfontosságú volt, hogy Gidsel nem adta oda a labdát. A bírók mást láttak. De ez nem róluk szólt, hanem a sportról. A sport része a védés, a gól, a kihagyott hetes – de ezekért is szeretjük a sportot.

„Ettől függetlenül annyira, de annyira büszke vagyok a csapatomra. A srácok mindent kiadtak maguktól, megérdemlik a tiszteletet.”