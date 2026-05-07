A One Veszprém számára rémálomszerűen indult a berlini visszavágó: a Füchse már a negyedik percben 5-1-re vezetett, Dejan Milosavljev védései után pedig sorra jöttek a német gólok. A magyar bajnok sokáig csak kapaszkodott, 17-11-nél már hatgólos hátrányban is volt, ráadásul Luka Cindric megsérült, és le kellett támogatni a pályáról.
Innen azonban elképesztő tartásról tett tanúbizonyságot Xavi Pascual csapata. A Veszprém a szünet előtt 4-0-s sorozatot produkált, a második félidő elején pedig ki is egyenlített. A folytatásban végig hatalmas csata zajlott, a Berlin többször is ellépett, de a magyar csapat mindig visszajött a meccsbe.
A hajrában már minden labdának óriási jelentősége volt. Hugo Descat kihagyott egy fontos hétméterest, Ahmed Hesham viszont negyven másodperccel a vége előtt betalált, így összesítésben döntetlenre állt a párharc. Ekkor jött az a végjáték, amelyről még sokáig beszélnek majd.
Gidsel hibázott, a bírók döntése sokkolta a Veszprémet
A Veszprém hivatalos honlapjának beszámolója szerint az utolsó berlini támadásnál Mathias Gidsel, a világ jelenlegi legjobb kézilabdázója eladta a labdát, majd a földön fekve nem adta vissza azonnal azt a veszprémieknek. A magyar csapat így nem tudott gyorsan indulni, miközben a továbbjutás akár egyetlen jó döntésen is múlhatott volna.
A késleltetésért nem járt hétméteres, ahogy az utolsó másodpercekben Ivan Martinovic levegőben történő meglökése után sem kapott büntetőt a Veszprém. A játékvezetők hosszú videózás után csak kétperces kiállítást és időn túli szabaddobást ítéltek, ebből pedig már nem született gól.
Xavi Pascual a találkozó után visszafogottan, de egyértelműen utalt a vitatott esetre a One Veszprém hivatalos honlapja szerint.
„Ez a sport. Megint elképesztőt nyújtottunk egy topcsapat ellen. Tavaly egy góllal estünk ki, most hetesekkel. Úgy gondolom, az ő szintjükön vagyunk, talán egy kis lépéssel hátra. A hibáink után nyugodtan maradtunk, ez fontos volt.”
Az utolsó támadásnál kulcsfontosságú volt, hogy Gidsel nem adta oda a labdát. A bírók mást láttak. De ez nem róluk szólt, hanem a sportról. A sport része a védés, a gól, a kihagyott hetes – de ezekért is szeretjük a sportot.
„Ettől függetlenül annyira, de annyira büszke vagyok a csapatomra. A srácok mindent kiadtak maguktól, megérdemlik a tiszteletet.”
„Nagyon le vagyok sújtva, de büszke vagyok a csapatra”
A magyar csapat kapusa, Mikael Appelgren is rendkívül csalódottan értékelt. A veszprémi klub honlapja szerint azt mondta, apróságok döntöttek, és különösen fájdalmas így kiesni.
„Elképesztően szoros meccs volt, akárcsak Veszprémben. Megmutattuk, milyen fából faragtak bennünket. Túl nagy előnyt adtunk az elején a Berlinnek, kicsit elfáradtunk a felzárkózásban. Apróságok döntöttek, a heteseknél meg 50-50 százalék az esély. Nagyon le vagyok sújtva, de büszke vagyok a csapatra. Nagyon közel jártunk a Final Fourhoz” – fogalmazott Appelgren.
A svéd kapus Mathias Gidselről is beszélt, akit a világ legjobbjának nevezett. „120 percen át küzdöttünk a Berlinnel, ott játszik a világ legjobbja, Gidsel, de így kiesni – ez nagyon fáj” – tette hozzá Appelgren.
A végén akár pénzfeldobás is dönthetett volna
A másik oldalon Nicolej Krickau, a Füchse Berlin vezetőedzője is elismerően beszélt a Veszprémről. A Füchse Berlin hivatalos honlapja szerint a dán szakember kiemelte, hogy a magyar bajnok mentalitása és tartása óriási tiszteletet érdemel.
„Nagy tisztelet a Veszprém mentalitásának és moráljának, amit ezen a két mérkőzésen mutatott. Sokszor vezettünk, de mindig visszaküzdötték magukat a meccsbe. A végén akár pénzfeldobással is eldőlhetett volna, néha kell egy kis szerencse is. Szerencsére ezúttal a mi oldalunkon állt” – mondta Krickau.
Élete első hetesét dobta Gidsel
A berlini továbbjutás hőse végül Mathias Gidsel lett, aki a hétméterespárbaj utolsó dobását értékesítette. A Füchse Berlin hivatalos oldalának a dán klasszis elmondta, hogy a rendes játékidő végén elkövetett hibája után mindenképpen javítani akart.
„Miután elrontottam az utolsó szituációt a meccsen, tennem kellett valamit a csapatért. Ez egy döntő hétméteres volt. Ez a két meccs nagyszerű reklámja volt a kézilabdának. A Veszprém hihetetlen csapat, amely minden alkalommal próbára tesz minket. Mindkét csapat megérdemelte volna, hogy Kölnbe jusson” – mondta Gidsel.
A Magyar Nemzet kiemelte, hogy Gidsel számára ez a hetes különösen nagy pillanat volt: a világklasszis korábban tétmérkőzésen még soha nem állt oda hétméterest dobni. Berlinben viszont élete első ilyen próbálkozását rögtön a Veszprém elleni BL-negyeddöntő legfontosabb pillanatában értékesítette.