A One Veszprém elképesztő fordítással, őrületes hangulatú mérkőzésen 35–34-re legyőzte a Füchse Berlint a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első felvonásán, így minimális előnnyel utazhatott a németországi visszavágóra, ahol elképesztő csatát hozott a két csapat újabb klasszikusnak is beillő meccse. Xavier Pascual csapata többször is hat gólos hátrányban volt, de a hajrára rendre tapadt ellenfelére a bakonyi csapat, az utolsó négy perc előtt még 29–29 állt az eredményjelzőn.

Őrült meccset hozott a Veszprém BL-meccse, de a Final Four lehetősége elúszott

Fotó: ANDREAS GORA / DPA

A berlini visszavágón félidőben a Füchse 17–15-re vezetett. Remek védekezéssel kezdtek a házigazdák, Dejan Milosavljev bravúros védései után pedig villámgyorsan gólokat lőttek, így a negyedik percben már 5-1-re vezettek. Hugo Descat találataival kapaszkodott a Veszprém - amely a létszámfölényes támadásokat részesítette előnyben -, de a 21. percben Xavier Pascual vezetőedző időt kért, mivel együttese 13-8-as hátrányba került. Az első félidő hajrájában az irányító Luka Cindric megsérült, le kellett támogatni a pályáról, ennek ellenére parádés hajrát produkált a magyar bajnoki címvédő, amely egy 4-0-s sorozat végén csupán 17-15-ös hátrányban volt a szünetben.

A Veszprém nem adta fel, és őrült hajrát hozott az ütközet. A Füchse az 52. percben vezetett ismét hárommal, de egy 4-1-es sorozattal megint egyenlített a kiválóan játszó vendégcsapat. Az 58. percben Hugo Descat büntetőjét Milosavljev kivédte.

Az utolsó két percben eggyel vezetett a német csapat, majd hetest kapott a Füchse, amit értékesített, így az utolsó másfél percre maradt a döntés, egy gól kellett volna a túlórához, azaz a hetesekhez.

Az utolsó perc előtt Xavi Pascual még időt kért, majd Ahmed Hesham 40 másodperccel a vége előtt, passzív jelzésnél hozta vissza a csapatot mínusz egyre, de a németek is időt kérte, amikor már csak 20 másopderc volt hátra. Gidsel eladta a labdát, Martinovic lőhetett még, meglökték a levegőben, amiért jött egy időntúli szabaddobás. Ez nem ment be, így 31–30 után hetesek jöttek.