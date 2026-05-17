A szerbek kapusa, Vladimir Cupara hangsúlyozta: csapata nem a döntetlenért utazott Veszprémbe.

A szerbek üzentek: győzni utaztak Veszprémbe is

„Kétgólos előnyünk van, de nem ezen gondolkodunk, hanem azért jöttünk, hogy itt is nyerjünk” – fogalmazott a kapus a veszprémi edzés után. Hozzátette, a nisi hangulat óriási segítséget jelentett számukra, de arra számít, hogy a Veszprém Aréna is pokoli atmoszférát teremt majd.

A szerb válogatott csapatkapitánya, Mijajlo Marsenics szerint az első mérkőzésen túl sok könnyű hibát követtek el, ezért olvadt el a korábbi hat-hét gólos előnyük.

Láttuk, hol hibáztunk, és ezeket ki kell javítanunk. Hiszem, hogy képesek vagyunk kijutni a világbajnokságra”

– mondta a beálló.

A nisi találkozó egyik hőse, Dragan Pesmalbek ugyanakkor elégedetten értékelte a kétgólos sikert, még ha maradt is benne hiányérzet.

„Ha valaki a meccs előtt felajánlja a kétgólos győzelmet, azonnal elfogadom. Lehetett volna nagyobb is a különbség, de így is nagy siker ez” – mondta a Veszprém játékosa, aki jól ismeri a vasárnapi helyszínt és a hazai közönséget is.

Pesmalbek szerint a magyarokra most nagyobb nyomás nehezedik, ezért a szerbeknek bátran kell kézilabdázniuk: „Harcosan és okosan kell játszanunk a veszprémi pokolban. Hatvan percig kell koncentrálnunk, nem csak ötvenig, mint Nisben” – tette hozzá.

A szerbek irányítója, Stefan Dodics szintén kiemelte, hogy rendkívül kiélezett visszavágóra számít.

A győztes szerintem az utolsó pillanatokig nem lesz meg. Mi biztosan nem az előnyünket akarjuk védeni, hanem Veszprémben is a győzelemre megyünk”

– jelentette ki.

A Magyarország–Szerbia világbajnoki pótselejtező visszavágóját vasárnap 17.30-tól rendezik a teltházas Veszprém Arénában. A továbbjutó részt vehet a januári, németországi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon.