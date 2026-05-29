Már az első percektől érződött az óriási feszültség, a két ősi rivális pedig nem is cáfolt rá erre, kemény, férfias mérkőzést láthatott a Veszprémi Aréna közönsége. Az alapszakaszt százszázalékos teljesítménnyel megnyerő hazai csapat többször is meglépett, de a Szeged rendre visszakapaszkodott, így végig kiélezett maradt az összecsapás.
Keményen küzdött a Szeged, de a Veszprém behúzta az első meccset
A mérkőzést sokkal jobban kezdte a Veszprém, amely már az első negyedórában komoly előnyt épített ki. A 13. percben Michael Apelgren, a szegediek vezetőedzője időt is kért, miután a hazaiak 10-6-ra elhúztak. A rövid pauza azonban nem törte meg a veszprémiek lendületét: a remekül játszó Hugo Descat előbb 12-7-re módosította az állást, majd nem sokkal később Jahja el-Dera már hatgólosra növelte a különbséget.
A Szeged azonban nem omlott össze, és a kiváló formában kézilabdázó Imanol Garciandia vezérletével fokozatosan visszajött a meccsbe. A vendégcsapat a szünetre kétgólos hátrányra zárkózott fel, így teljesen nyílt maradt az összecsapás.
A második félidő elején többször is egalizált a Szeged, de a fordításhoz már nem volt elég ereje. A Veszprém minden kritikus pillanatban újítani tudott, és a hajrához közeledve ismét magabiztosabb előnyt épített ki. A 48. percben Luka Cindric góljával már 33-29 állt az eredményjelzőn.
A végjátékban a kiállítások és a feszült jelenetek tovább fokozták az indulatokat, de a Veszprém sikere nem forgott veszélyben. Hugo Descat hibátlanul értékesítette hetedik büntetőjét is, míg Mikael Appelgren a hajrában két hatalmas védéssel – Jelinic és Garciandia ziccerénél – végleg eldöntötte a találkozót.
A Veszprém végül 38-36-ra nyert, így előnybe került a döntőben. A második mérkőzést jövő kedden rendezik Szegeden, ahol a hazaiaknak kötelező lesz győzniük, ha ki akarják harcolni a harmadik összecsapást.
A Szegednek ebben a szezonban nem sok babér termett a Veszprém ellen, novemberben otthon 32-31-re kapott ki, majd áprilisban idegenben szenvedett hatgólos vereséget, míg a Magyar Kupa döntőjében a 29-29-es döntetlen után hétméteresekkel kapott ki a bakonyi együttestől.
férfi kézilabda NB I döntő, első mérkőzés:
One Veszprém HC-OTP Bank-Pick Szeged 38-36 (19-17)
gólszerzők: Descat 14, Cindric 7, Lenne 5, Hesam, el-Dera 3-3, Martinovic, Pechmalbec 2-2, Remili, Adel 1-1, illetve Garciandía 9, Bánhidi, Frimmel, Jelinic 5-5, Röd, Smárason, Szilágyi 3-3, Fazekas, Sostaric, Mackovsek 1-1
lövések/gólok: 53/38, illetve 48/36
gólok hétméteresből: 7/7, illetve 7/6
kiállítások: 14, illetve 14 perc
