Már az első percektől érződött az óriási feszültség, a két ősi rivális pedig nem is cáfolt rá erre, kemény, férfias mérkőzést láthatott a Veszprémi Aréna közönsége. Az alapszakaszt százszázalékos teljesítménnyel megnyerő hazai csapat többször is meglépett, de a Szeged rendre visszakapaszkodott, így végig kiélezett maradt az összecsapás.

Előnyben a Veszprém a férfi kézilabda döntőben

Keményen küzdött a Szeged, de a Veszprém behúzta az első meccset

A mérkőzést sokkal jobban kezdte a Veszprém, amely már az első negyedórában komoly előnyt épített ki. A 13. percben Michael Apelgren, a szegediek vezetőedzője időt is kért, miután a hazaiak 10-6-ra elhúztak. A rövid pauza azonban nem törte meg a veszprémiek lendületét: a remekül játszó Hugo Descat előbb 12-7-re módosította az állást, majd nem sokkal később Jahja el-Dera már hatgólosra növelte a különbséget.

A Szeged azonban nem omlott össze, és a kiváló formában kézilabdázó Imanol Garciandia vezérletével fokozatosan visszajött a meccsbe. A vendégcsapat a szünetre kétgólos hátrányra zárkózott fel, így teljesen nyílt maradt az összecsapás.

A második félidő elején többször is egalizált a Szeged, de a fordításhoz már nem volt elég ereje. A Veszprém minden kritikus pillanatban újítani tudott, és a hajrához közeledve ismét magabiztosabb előnyt épített ki. A 48. percben Luka Cindric góljával már 33-29 állt az eredményjelzőn.

A végjátékban a kiállítások és a feszült jelenetek tovább fokozták az indulatokat, de a Veszprém sikere nem forgott veszélyben. Hugo Descat hibátlanul értékesítette hetedik büntetőjét is, míg Mikael Appelgren a hajrában két hatalmas védéssel – Jelinic és Garciandia ziccerénél – végleg eldöntötte a találkozót.

A Veszprém végül 38-36-ra nyert, így előnybe került a döntőben. A második mérkőzést jövő kedden rendezik Szegeden, ahol a hazaiaknak kötelező lesz győzniük, ha ki akarják harcolni a harmadik összecsapást.

A Szegednek ebben a szezonban nem sok babér termett a Veszprém ellen, novemberben otthon 32-31-re kapott ki, majd áprilisban idegenben szenvedett hatgólos vereséget, míg a Magyar Kupa döntőjében a 29-29-es döntetlen után hétméteresekkel kapott ki a bakonyi együttestől.