Bjarki Már Elísson szerződése a szezon végén lejár, a klub pedig nem hosszabbít a 36 éves izlandi szélsővel. A klub tájékoztatásából kiderül, ez a lépés a One Veszprém és a magyar kézilabda közös érdeke.

Veszprémben növelik a magyarok számát a pályán

„Elképesztően nehéz döntést kellett meghoznunk” — fogalmazott Dr. Bartha Csaba, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója a klub honlapján. Bjarki Már Elísson négy év után távozik, lejáró szerződését nem hosszabbítja meg a klub. A 36 éves izlandi szélső 3 bajnoki címet és 3 Magyar Kupát nyert, csaknem 400 gólt szerzett veszprémi mezben.

„Bjarkiban kiváló játékost és remek embert ismertünk meg, ugyanakkor balszélsőink közül Hugo Descat-t élő szerződés köti hozzánk, szakmai koncepciónk szerint pedig a 2026-27-es évadtól Gáncs-Pető Mátéra már minden fronton teljes értékű játékosként számítunk, és a lehető legtöbb játékpercet szeretnénk biztosítani neki. Ez a One Veszprém és a magyar kézilabda közös érdeke. Viszont a keretünkben csak két klasszis balszélsőnek van hely” — olvasható a klub honlapján.

Bartha elmondta, az izlandi a Magyar Kupa négyes döntőjében is megmutatta, hogy még mindig klasszis a posztján, azonban Gáncs-Pető „minden várakozást felülmúló tempóban fejlődött”. A vezetőedző, Xavi Pascual többször is a magyar bajnokság legjobb szélsőjének nevezte a 18 éves tehetséget, a klub pedig szeretne neki több és folyamatos játéklehetőségete biztosítani.

„Felelős vezetőkként a mi feladatunk, hogy megteremtsük ennek a kereteit. Biztos vagyok benne, nem mindenki ért egyet a döntéssel, de a klub közép- és hosszú távú céljait figyelembe véve nekünk most el kell engednünk Bjarki kezét. Kiváló ember, remek csapattárs és jó ember, de a profi sport velejárója, hogy olykor kemény döntéseket kell hoznunk” — ecsetelte a helyzetet Bartha.

A mostani döntés ellenére Veszprémben még mindig a külföldi játékosok száma fog dominálni a következő szezonban. A 2026/2027-es idényben azonban három, a felnőtt válogatottnál is számításba vehető játékos lesz a keretben: Ligetvári Patrik, Imre Bence és Gáncs-Pető Máté.