Cseh Sándor együttese szombaton a japánokkal, vasárnap az olimpiai bajnok spanyolokkal találkozik. A csoportból az első kettő - biztos szuperdöntősként - az 1-4. helyért folytatja, a harmadik és negyedik helyezettek pedig az 5-8. pozícióért küzdenek, ennek a csoportnak a győztese is csatlakozik még a vk-döntő mezőnyéhez. Amennyiben az ausztrálok - a szuperdöntő házigazdái - az első öt között végeznek, akkor a hatodik hely is továbbjutást ér. A női vízilabda-válogatott mindent megpróbált, de a harmadik negyedben nagyon elhúztak az amerikaiak.

A harmadik negyedben úszott el a vízilabda-válogatott meccse

A vk első mérkőzéséről Cseh Sándor szövetségi kapitány Hetzl Adriennt és Horváth Zsófit hagyta ki a keretből.

Ahogyan arra számítani lehetett, rendkívül kemény volt az összecsapás, mindkét oldalon sok volt a kiállítás és a szabálytalanság. Az amerikaiak a második negyedben el is vesztették Rachel Gazzanigát, aki véglegest kapott, miután fejbe rúgta Varró Esztert, társai pedig négy percig emberhátrányba kerültek így, a magyarok ezt Faragó Kamilla révén használták ki és egyenlítettek (3-3) a nagyszünetre. Ebben az eredményben nagy szerepe volt a kapus Neszmély Boglárkának is, aki két ötméterest is hárított.

A harmadik játékrész elején az amerikaik találatára Vályi Vanda két akciógóllal válaszolt, így fordított a magyar csapat, a rivális viszont egy 5-0-s "rohanással" jelentős előnyre tett szert (9-5).

A záró nyolc percben már nem volt kérdéses az amerikai siker, végül maradt a négygólos különbség.

Női világkupa, selejtező, 1. forduló:

Egyesült Államok-Magyarország 12-8 (3-1, 0-2, 6-2, 3-3)

a magyar csapat gólszerzői: Faragó 3, Vályi, Lendvay 2-2, Garda 1