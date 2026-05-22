Szerda este úgy voltam vele, tudom, nem játszik a magyar jégkorong-válogatott, de azért csak elmegyek a stadionba és megnézem a többi csoportriválist. Ráadásul azért bántóan sokszor nem fordul elő az emberrel, hogy leülhet élőben megnézni az olimpiai és világbajnok USA csapatát, amint a németekkel csapnak össze (mindkét együttes még a magyarok ellen is jégre száll majd). A médiaszektorban egy szabad hely volt, le is ültem oda egy őszes hajú úr mellé, akinek öt perc játék után megjegyeztem, ez azért finoman fogalmazva sem az az amerikai csapat, amelyik agyonnyerte magát az elmúlt bő egy évben. Mosolygott és bemutatkozott, mondta Danny Brooks vagyok, a Washington Capitals vezető toborzási igazgatója. Kicsit lement az arcomból a vér, mondtam is magamban, nah, szép volt Isti, ezek után örülj neki, ha még beszélgettek az este. Kellemesen csalódnom kellett, sőt, csütörtökön a finn-lett csata után interjút is készíthettem vele.

A Washington Capitals legendája, Ovechkin

A Washington Capitals 2018-ban ért fel a csúcsra

Mit csinált a Washington Capitals előtt?

Korábban edzősködtem, a KHL-ben voltam, aztán az NHL-ben, majd visszatértem a KHL-be. A KHL-ben töltött idő után pedig végleg visszajöttem, és tíz évvel ezelőtt csatlakoztam a Washington Capitalshoz. Egészen pontosan lassan már 11 éve lesz ennek.

Hogyan talált rá erre a lehetőségre?

Voltak barátaim a szervezetben, akik felhívtak a munkával kapcsolatban, és megkérdezték, érdekelne-e, és azóta itt vagyok.

Toborzási igazgatóként kezdte, vagy más pozícióban?

Nem, szabad ügynökként kezdtem, aztán idővel a játékos-toborzás vezető igazgatója lettem.

Hogyan írná le a feladatait a szervezetben?

Rengeteg utazással jár a munkám, mintha az egész világot bejárnám, szóval van, hogy a munka ott talál Finnországban, Svédországban vagy éppen Oroszországban. Alapvetően egész Európa hozzám tartozik, plusz az amerikai egyetemi jégkorong és a Major Junior League is Kanadában.

Tehát Ön felel a következő generációs játékosokért.

Igen.

Melyek a fő szempontjai? Mit néz meg egy játékosban, amikor hokizni látja?

Négy dolgot emelnék ki:

Tudni kell korcsolyázni,

Kell, hogy legyen jégkorong-érzéke,

Képesnek kell lennie a játékszervezésre is,

Valamint jobbá kell tennie a körülötte lévő játékosokat is, szóval ez a négy a legfontosabb.

A jégkorong-érzék számomra nagyon fontos, képesnek kell lenni a megfelelő húzásokat, játékelemeket megtenni a megfelelő időben és a megfelelő helyzetekben. Ugyanakkor a játék a sebesség szempontjából nagyon megváltozott. Ha nem vagy gyors és nem tudsz korcsolyázni, bajban leszel. Nem fogsz tudni lépést tartani az NHL szintjével, túl gyorsak az új játékosok és mellette mondhatjuk, hogy túl jók is.