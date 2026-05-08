Mint arról beszámoltunk, az olimpiai és Európa-bajnoki aranyérmes szerb pólóválogatott szövetségi kapitánya benyújtotta lemondását, miután a szövetség új elnöke nagy vihart kavart egy közleménnyel, amelyben zsarolást is emlegetett. Ezt követően a játékosok drasztikus döntést hoztak, s tizenegyen közös levélben jelentették be, hogy amíg Slobodan Soro van a szövetség élén, addig nem hajlandóak többet a vízbe ugrani.

Milos Csuk nem írta alá azt a levelet, ami a zsarolási botrány kirobbanása után jött ki

Négyen is kimaradnának a zsarolási botrányból

„Ez a döntés rendkívül nehéz volt számunkra, hiszen a válogatottban való játék mindig a legnagyobb megtiszteltetést és kiváltságot jelentette, minden fiatal sportoló álmát. Ugyanakkor úgy érezzük, személyesen kell felemelnünk a hangunkat mindazok ellen, akik saját érdekeik miatt próbálják hitelteleníteni és lerombolni a vízilabda-válogatott nehezen megszerzett sikereit. Ilyen emberek nem állhatnak Szerbia legeredményesebb válogatottjának élén” − olvasható a játékosok nyílt levelében, amelyet a szerb Sportal.rs szerint négyen nem írtak alá.

A bojkottat Milan Glusac, Vaszilije Martinovics, Nikola Lukics és Milos Csuk sem írta alá, utóbbi két csapatot is erősített Magyarországon, sőt az Egerrel és a Szolnokkal egyaránt megnyerte a Magyar Kupát.

Csuk a 2017-es Szolnok elleni döntőben

A szerb szövetségnél pénteken tettek ki közleményt az esetről, melyben annyi kiegészítést tettek, hogy a tizenegy játékos közül heten nem is kaptak meghívót a világkupára, négyen pedig, köztük a Ferencvárost erősítő Dusan Mandics sérülés miatt nem tudott játszani.

Mi sport-, nem pedig politikai szervezet vagyunk, és bárkinek — legyen jelenlegi vagy korábbi vízilabdázó, edző vagy a szövetség tagja — teljes joga van politikával foglalkozni, de ahhoz nincs joga, hogy ehhez sportolói, jelenlegi vagy korábbi pozícióját használja fel. A Vízilabda-szövetség ebben nem kíván részt venni, és elítéli a sport minden politikai célú visszaélését”

− zárul a terjedelmes közlemény.