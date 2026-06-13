A BArceloneta elleni, ötméteresekkel elbukott elődöntő után érthetően nehezen pörgött fel a Fradi. Nyéki Balázs csapata többször is hátrányból kapaszkodott vissza. A gólszerzésből Dusan Mandic és Vámos Márton vállalta a legnagyobb szerepet, mindketten három találatig jutottak, de fontos pillanatokban érkeztek a többiek góljai is. A Fradi kapujában Vogel Soma több kulcsvédéssel segítette csapatát, amely a hajrában már nem engedte ki kezéből a vezetést.

Az érem összejött a Fradinak a BL-ben

Fotó: DOMENIC AQUILINA / NurPhoto

Újra érmes a Fradi a BL-ben

A bronzcsata külön érdekessége volt, hogy egy nappal korábban a női BL-fináléban is FTC–Olimpiakosz párharcot rendeztek. Akkor a görögök ötméteresekkel nyertek, így a ferencvárosiaknak sikerült visszavágniuk a máltai tornán. A zöld-fehérek ezzel ugyan lemaradtak a sorozatban megszerezhető harmadik egymást követő BL-aranyról, de újabb nemzetközi éremmel gazdagították klubjuk történetét, és dobogós helyen zárták Európa legrangosabb kupasorozatát.

Az ellenfélnél a magyar válogatottból ismert Zalánki Gergő és Angyal Dániel is szerepelt. Előbbi két, utóbbi egy gólt szerzett.