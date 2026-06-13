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A Ferencváros férfi vízilabdacsapata bronzéremmel zárta a Bajnokok Ligája idei kiírását, miután a máltai négyes döntő bronzmeccséb 16-13-ra nyert a görög Olimpiakosz ellen. A Fradi kiélezett meccsen nyert, a magyarok a hajrára pörögtek fel igazán.

A BArceloneta elleni, ötméteresekkel elbukott elődöntő után érthetően nehezen pörgött fel a Fradi. Nyéki Balázs csapata többször is hátrányból kapaszkodott vissza. A gólszerzésből Dusan Mandic és Vámos Márton vállalta a legnagyobb szerepet, mindketten három találatig jutottak, de fontos pillanatokban érkeztek a többiek góljai is. A Fradi kapujában Vogel Soma több kulcsvédéssel segítette csapatát, amely a hajrában már nem engedte ki kezéből a vezetést.

Daniel Szakony, goalkeeper of FTC Telekom, is in action during the European Aquatics Men's Water Polo Champions League semi-final match between Zodiac CNAB and FTC Telekom Waterpolo at the National Pool in Tal-Qroqq, Malta, on June 11, 2026. (Photo by Domenic Aquilina/NurPhoto) (Photo by Domenic Aquilina / NurPhoto via AFP)
Az érem összejött a Fradinak a BL-ben
Fotó: DOMENIC AQUILINA / NurPhoto

Újra érmes a Fradi a BL-ben

A bronzcsata külön érdekessége volt, hogy egy nappal korábban a női BL-fináléban is FTC–Olimpiakosz párharcot rendeztek. Akkor a görögök ötméteresekkel nyertek, így a ferencvárosiaknak sikerült visszavágniuk a máltai tornán. A zöld-fehérek ezzel ugyan lemaradtak a sorozatban megszerezhető harmadik egymást követő BL-aranyról, de újabb nemzetközi éremmel gazdagították klubjuk történetét, és dobogós helyen zárták Európa legrangosabb kupasorozatát.

Az ellenfélnél a magyar válogatottból ismert Zalánki Gergő és Angyal Dániel is szerepelt. Előbbi két, utóbbi egy gólt szerzett.

 

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