„Aldon Smith hirtelen és tragikus elhunytának híre mélyen megrázott minket” – áll a 49ers közleményében. „Aldon tagadhatatlan tehetsége és a pályán tanúsított abszolút fölénye már attól a pillanattól kezdve nyilvánvaló volt, hogy csatlakozott a csapatunkhoz, és az NFL történetének egyik legjobb újonc-szezonját produkálta. Játékosként elért kiváló eredményein túl Aldonra a mosolya miatt is emlékezni fogunk, amely minden helyiséget bevilágított, ahová belépett. Egész szervezetünk legmélyebb részvétét fejezi ki a Smith családnak és mindazoknak, akik ismerték és szerették Aldont." A liga egyik legjobb fiatal játékosának tartott Smith szerencsétlen karrierje 2020-ban ért véget, miután egy szezont a Cowboysnál töltött.

Aldon Smith mindössze 36 éves volt

Fotó: TOM PENNINGTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Aldon Smith tragédiája

Újoncként Smith 14 sackkel robbant be a köztudatba, és végül második lett az Év Védekező Újonca szavazáson. Ezt követte 2012-ben a legjobb NFL-szezonja, amelyben 19,5 sacket jegyzett, és elnyerte a Pro Bowl és az All Pro kitüntetéseket. Az a 19,5 sack a mai napig a franchise szezonrekordja. Smith gyors felemelkedését az NFL sztárságába egy sor pályán kívüli botrány lassította, amelyek között kilenc év alatt tíz letartóztatás is szerepelt. Ezek között volt egy 2012-es, Miamiban történt letartóztatás ittas vezetés gyanújával, egy másik, 2013-ban San Jose-ban ugyanezen vád alapján, amikor autójával fának ütközött, valamint egy 2013 októberében történt letartóztatás három bűncselekmény vádjával, amelyekben illegális támadó fegyverek birtoklása szerepelt.

Az NFL 2014-ben kilenc mérkőzésre eltiltotta Smitht a liga személyes magatartásra és kábítószer-fogyasztásra vonatkozó szabályainak megsértése miatt. 2015. augusztus 7-én a 49ers elbocsátotta Smitht harmadik ittas vezetéssel kapcsolatos letartóztatása után. Elbocsátására azután került sor, hogy előző nap cserbenhagyásos gázolás, ittas vezetés és rongálás vádjával letartóztatták. Smith 2015 szeptemberében szerződött a Raidershez, de a liga 2015 novemberében egy évre eltiltotta, mert ismét megsértette a liga kábítószer-használati szabályzatát.