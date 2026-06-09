A spanyol bajnok Barceloneta magyar játékosa a Sabadell elleni bajnoki döntőben sérült meg, amelyet csapata megnyert, így bajnoki címmel hangolt a Bajnokok Ligája máltai négyes döntőjére. Az ünneplés közben azonban már fájdalmat érzett a jobb kezében, bár a sérülés pontos pillanatára nem emlékezett.

Vigvári Vincének sérülés miatt ki kell hagynia a Bajnokok Ligája négyes döntőjét

Fotó: ANDREAS SOLARO / AFP

A Bajnokok Ligája négyes döntője előtt jött a súlyos sérülés

A Magyar Nemzet szúrta ki, hogy Vigvári Vince a vlv.hu-nak adott interjújában elmondta, a jobb kézfején, a gyűrűsujja felett lévő csont tört el. A játékost gyorsan vizsgálatra vitték, és bár eleinte felmerült, hogy valamilyen megoldással még vállalhatja a szereplést a BL négyes döntőjében, a röntgen kimutatta, hogy hosszú, spirális törésről van szó, ezért nem lehetett kockáztatni.

A Barceloneta magyar válogatott játékosát végül meg kellett műteni: egy fémlapot helyeztek a kezébe, amelyet kilenc csavarral rögzítettek. Különösen nagy balszerencse számára, hogy a sérülés a jobb kezét érte, vagyis azt, amelyre játékosként a legnagyobb szüksége van.

Vigvári Vince így is ott lesz Máltán

Vigvári Vince a történtek után is igyekszik pozitív maradni, és elsősorban a társai támogatására koncentrál. A magyar válogatott játékos a medencében nem segíthet a Barcelonetának, de szeretné, ha a jelenléte így is erőt adna a csapatnak.

„Most csak arra fókuszálok, hogy valahogy át tudjam adni a többieknek az energiámat, az erőmet” – mondta a vlv-nek Vigvári Vince.

A játékos gyógyulásának pontos időtartama egyelőre nem ismert. Az orvosok hosszabb kihagyással számolnak, mint amennyit Vigvári szeretne, de ő bízik benne, hogy felgyorsíthatja a felépülését. Pontos visszatérési időpontot azonban nem akart mondani.

Elmarad a magyar testvérharc

A sérülés miatt elmarad Vigvári Vince és testvére, az FTC-ben szereplő Vigvári Vendel különleges csatája az elődöntőben. A Barceloneta és a Ferencváros csütörtökön találkozik Máltán, a tét a fináléba jutás.